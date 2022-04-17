新疆兵团第五师双河市：疫情风险可控 外溢风险较低

新疆生产建设兵团第五师双河市对疫情发生地科学划定封控区、管控区、防范区，严格落实区域管控措施。目前，疫情风险可控，外溢风险较低。

新疆生产建设兵团第五师双河市人民政府16日召开新闻发布会，第五师双河市疫情防控工作指挥部综合组副组长、第五师双河市卫生健康委主任李志芳，通报疫情基本情况。

据介绍，4月14日，第五师双河市疫情防控工作指挥部接新疆博州疫情防控工作指挥部协查函后，立即对外省2名确诊病例密接人员开展排查并进行核酸检测。截至4月15日12时，在对密接人员的核酸检测中，发现无症状感染者3例。目前，3人已转运至本地新冠肺炎定点救治医院。

李志芳说，本轮疫情发生后，新疆生产建设兵团党委高度重视，第五师双河市疫情防控工作指挥部迅速启动应急响应机制，与博州地区疫情防控工作指挥部密切协作，信息互通，协同开展科学精准管控及筛查，已初步排查密切接触者57人，次密接65人，均已全部落实集中隔离医学观察措施。目前，新疆生产建设兵团及新疆维吾尔自治区专家组已抵达第五师双河市，对第五师双河市疫情处置工作进行指导。

截至4月15日23时20分，已完成首轮全民100450人和环境物表1915份的核酸检测，检测结果均为阴性。目前，正在进行第二轮核酸检测。同时，正在对疫情发生地开展流行病学调查和风险人群排查，对感染者活动的场所进行全面消毒和封闭管理，对排查出的所有密切接触者和次密接人员全部落实集中隔离医学观察措施。

“下一步，我们将依法科学精准落实各项疫情防控措施，重点做好流调溯源、重点人员排查管控、核酸筛查、物资保障等工作。”李志芳称。(记者 戚亚平)