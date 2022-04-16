山西韵达物流园疫情，会影响我们的快递吗？

中新财经4月16日电 (左雨晴)15日，山西省卫健委公布的数据显示，山西省太原市清徐县韵达快递物流园工作人员阳性人员已升至61人。

目前，山西方面尚未公布此次疫情溯源结果，清徐韵达快递物流园暴发的疫情，感染源在哪儿尚无定论，不少网友担心韵达物流园疫情的影响会有多大？自己的快递包裹安不安全？

清徐韵达快递物流园已61人阳性

——清徐县韵达快递物流园59例，密接273人

据“太原发布”公众号消息，4月13日凌晨，太原市清徐县报告韵达快递物流园工作人员核酸筛查阳性。截至4月14日18:00，本起疫情报告确诊病例7例、无症状感染者29例，待诊断阳性检出者23例。

15日，“太原发布”公众号发布清徐韵达快递疫情处置通告。

截至4月14日18：00，清徐韵达物流园排查出密接273人、次密接356人、同时空重点人员410人；其余九个县(市、区)累计排查清徐韵达快递关联密接、次密及重点人员319人。

——晋中市榆次区2例

另，14日晚间，“榆次发布”通告称，晋中市榆次区在当日对集中隔离医学观察人员进行核酸检测中，发现2名初筛阳性人员，经专家组诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)，均为清徐韵达快递物流园工作人员。

至此，清徐县韵达快递物流园阳性人员达61人，其中确诊病例9例，无症状感染者29例，待诊断阳性检出者23例。

山西朔州亦发现一名韵达快递员阳性

4月13日，山西朔州市应县新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室通告称，当天凌晨排查出1名快递从业者核酸检测为阳性，该感染者为韵达快递驿站负责人兼快递员。

多地韵达快递员被赋红码管理

13日，山西省国家邮政局印发紧急通知，要求山西全省从业人员立即开展全员核酸检测，坚持应检尽检、不漏一人。

因太原市等地先后报告多例韵达快递从业人员阳性病例，存在“物传人”风险，目前山西多地对韵达快递相关人员加强管理。

14日，运城、吕梁、临汾、晋中、阳泉、晋中榆次区等地相继发布通告，要求该市(区)所有韵达快递从业人员立即向社区(村)报备，配合落实集中隔离医学观察措施，赋红码管理。所有韵达快递从业人员家属立即向社区(村)报备，并配合居家隔离。

截图自韵达速递官方微博。

山西韵达疫情对我们的快递影响有多大？

——太原市一年快递量在山西省占比逾四成

山西省邮政局公布的数据显示，2021年，山西全省快递服务企业业务量累计完成7.81亿件，同比增长45.81%。

其中，太原市快递业务量累计完成3.2亿件，占山西省去年全部快递业务量的约41.2%。

山西同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的9.4%、90.38%和0.22%。即，异地快递业务量占比超九成。

网友晒出的来自山西省太原市清徐县的韵达快递包裹。 截图自微博。

“山西各地的快递很多都要经太原中转。”有居住在山西的网友表示，自己已做过一轮核酸。

——太原对现有的快递库存暂缓派件

15日，“太原发布”消息称，太原市立即对全市快递物流从业人员开展全面摸排，除清徐外，目前全市共摸排管控快递从业人员7024人。

其中，对韵达物流从业人员和清徐韵达同园区的其他公司人员全部实行“14+7”集中隔离；对4月7日以来全市其他快递物流从业人员(在岗上溯7天)，连续进行5天检测(3次核酸检测+2次抗原检测)，无阴性证明者不得上岗；对现有的库存，暂缓派件。

——多地对取过韵达快递的人员赋红码或黄码

韵达速递2021年半年度报显示，公司快递市场份额已达16.73%。

目前，太原、运城、吕梁、临汾、晋中、阳泉，晋中榆次区等地已相继发布通告，对4月7日以来接收过韵达快递的人员实施7天居家隔离，并赋红码或黄码管理。

太原、运城还要求4月7日以来收取或接触过邮政快递包裹的人员立即向所属社区(村)、单位报备，实行7天居家健康监测，赋黄码。

另，山西省之外，河南商丘已提示，请4月7日以来收到韵达快递的用户在做好个人防护的同时，对快递物品进行消毒、不要拆包，并向当地所在村、社区报备。对不主动向社区(村)报备、不如实报告个人寄递行为，造成疫情蔓延扩散的，依法追究其法律责任。

我们该如何正确收取快递？

山西多地也提示广大市民，尽量减少从境外和国内涉疫地区邮购物品，拆件时要尽量选择在户外进行，外包装不要拿回家中，快递已拿回家中的，要进行全面消毒，存放一段时间后再拆包，并做好手部消毒。(完)