九小时爱心接力，“救命药”拿到了！

横跨四地爱心接力，几经辗转，最终将“救命药”送到了求助人手中。从接到求助到完成“紧急任务”，一场长达九小时的爱心接力终于画上了圆满的句号。4月14日，这场爱心接力的参与者、见证者——苏州太仓市娄东街道党政办副主任胡靖向记者回忆起这件事时，仍然十分激动。

遇买药难题网上发帖求助

太仓市民张闻(化名)女士患有胃癌伴随腹腔转移，原本计划于4月12日前往上海长征医院进行化疗，结果无法成行，只能在太仓当地的医院接受治疗，然而太仓当地医院却没有名为“纳武利尤单抗注射液”的专用药。这是一种用于治疗癌症的进口药，在市面上很少见。如果没有这种药肯定会影响张闻及时接受化疗。情况紧急，张闻的丈夫耿军(化名)立刻通过网络进行查询，他发现苏州一家药店在销售此药，但已售完而且没有库存。随后，耿军了解到，目前无锡有一家药店也在销售这种专用药。然而，由于疫情原因，市民根本无法出城。

为了能够及时获得“救命药”，耿军一边向社区工作人员反映情况，一边在网络平台上发了求助帖。

多方努力“救命药”顺利交接

求助帖发出后，立即引起了太仓市相关部门的重视，工作人员按照特事特办的原则为耿军办理了临时通行证。4月11日下午3时，耿军在太仓市娄东街道党政办副主任胡靖的陪同下驱车前往无锡购买药物。

按照原定计划，从太仓市上海路高速公路入口进入沈海高速，然后转沪武高速，再转通锡高速，正常情况下两个小时左右就能到达目的地无锡。然而情况并非想的那么简单，在沪武高速转通锡高速南下时，路上的车辆排起了队。随后，胡靖将情况向太仓市相关领导进行了汇报。太仓市相关领导立即和无锡警方取得了联系，请求对方派人把药品送到太湖湾服务区，双方最终决定在无锡梅村服务区进行药品交接。

胡靖一行人的车辆在太湖湾服务区掉头之后，从沪常高速转入沪宜高速，再转入京沪高速，经过近两个小时的驾驶，终于在当天夜里10时30分左右到达无锡梅村服务区。11时21分，江苏省高速执法盐锡支队第三大队中队长管强驾驶警车来到现场，把“纳武利尤单抗注射液”交到耿军的手中。成功拿到了药品之后，胡靖一行人立刻返回太仓，在第二天凌晨0时20分抵达太仓，这场“救命药”爱心接力保证了张闻能够及时进行化疗。