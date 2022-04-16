4月2日，游国栋乘坐的飞机降落上海，飞机上有一半座位都空着，落地之后，机场空空荡荡。由于打不到车，下午5点落地的飞机，晚上11点他才到达酒店，这也是他人生中第三次坐飞机。

1987年出生的游国栋，是河北衡水人，在边防部队当过8年兵，做过5年多的外卖骑手，还是北京冬奥会的火炬手，现在，他是美团自动配送车驰援上海保供团队的一员。截至目前，美团自动配送车已经在上海瑞金医院、复旦大学及多个社区落地，配合进行菜品等生活物资在最后一公里的配送落地。

无接触配送减少聚集机会

在上海瑞金医院，一辆辆无人小黄车正在运送着物资。运送的东西中有医护人员的餐食，也有核酸样本，不同车辆运载不同物资，有序运转着。

瑞金医院副院长沈柏用表示，为了确保运行正常，同时又能减少人员流动和人员接触的机会，该院院区实行了分区管理和楼宇管理，门诊、急诊等区域与住院部相对独立，病人和工作人员都在相对固定的区域，而无人驾驶的小黄车此时就可以发挥帮助运送的作用。“小黄车可以帮助员工把餐饮送到各个楼宇，这样也减少大家在餐厅聚集吃饭的机会，也节约了时间。此外，对于可能产生污染的物品，比如核酸样本，我们也使用小黄车来进行运送，减少工作人员接触机会和感染机率。”

无人小黄车一次性载重超过150公斤，通过无接触配送，可有效缓解最后一公里的配送难问题。“从决定动身出发到开始在菜站和社区测试路线，我们只用了两天时间，是过去历次抗疫中用时最短的一次，过程中大家克服了很多困难。”车队社区场景负责人余智表示，这已经是美团自动配送车第7次赶赴一线支持抗疫，在此之前，北京、广州、南京、成都等地都曾留下这支车队的身影。

在医院内部运行的自动配送车，由医护人员将相应物资装入车辆内，关上车门，小车即可启动，按照预先设定的路线自主行驶至目的地。在医院内，当小车在路上遇到行人和车辆时，会采取及时的避让动作，非常聪明灵活，开起来跟有人驾驶的车辆没有区别。“目前我们主要负责医院病人中午和晚上餐食的配送，同时不间断承接各类医用物资在不同楼宇之间的运输，不同的物品我们会专车专送，确保防疫安全。”车队相关负责人表示。

小区新到岗的“配送员”

上海绿洲康城小区是个大型社区，居民有5000多户，该居民区党总支书记火剑强表示，封控期间小区物资数量多，体积重量大，“居民们几乎每份订单重量都超过10斤，这让志愿者的压力比较大。自动配送车的载重量大，一次就能送10户左右，大大节约了志愿者的体力和时间，并且全程无接触配送。”

对于这批新到岗的“配送员”，在绿洲康城的业主群里，有居民自发拍摄了配送的短视频，称赞这位首次在上海出道的“配送员”既“可爱”又“能干”。大家把配送车称为“铁憨憨”，这个名字是自动配送车去成都参与抗疫时留下的昵称，“铁憨憨”具备高级别自动驾驶能力，能够满足从单点到多点的防疫物资配送需求，车辆配备激光雷达，高清摄像头等26个传感器保障自动驾驶能力安全。 在完成前期的车辆调试和路况测试后，车辆能够按照路线指令自主行驶。

4月11日，游国栋和团队成员带着8台自动配送车去新的小区踩点，小区人口达到了1.5万人，全部都是高层建筑，最低的一栋楼是25层。在保安的带路下，他们定点画图，勾勒路线。小区的志愿者告诉他，他们要把物资放在居民门口，自己一天最少换3套防护服，因为防护服往往湿透了，搬运过程中也会有破损，希望自动配送车的到来能帮志愿者们减轻一些配送压力。

游国栋有两个孩子，女儿6岁，儿子2岁，出发前，他跟孩子说：“爸爸去上海转一圈，看看上海是什么样子。”孩子们在抖音上看到了爸爸的身影。自从来到上海后，游国栋一直在抖音上分享“自动配送车的上海抗疫日记”，收获了许多点赞，有的人在问自己所在区域何时能有这样的自动配送车。