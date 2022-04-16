上海15日新增本土感染者“3590+19923”

中新网4月16日电 据健康上海12320微信公众号消息，2022年4月15日0—24时，上海市新增本土新冠肺炎确诊病例3590例和无症状感染者19923例，其中922例确诊病例为此前无症状感染者转归，2311例确诊病例和19428例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性新冠肺炎确诊病例4例和无症状感染者2例，均在闭环管控中发现。

本土病例情况

2022年4月15日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3590例，含922例由无症状感染者转为确诊病例。新增治愈出院969例。

病例1—病例924，居住于浦东新区，

病例925—病例1156，居住于黄浦区，

病例1157—病例1247，居住于徐汇区，

病例1248—病例1302，居住于长宁区，

病例1303—病例1384，居住于静安区，

病例1385—病例1428，居住于普陀区，

病例1429—病例1529，居住于虹口区，

病例1530—病例1653，居住于杨浦区，

病例1654—病例1724，居住于闵行区，

病例1725—病例1742，居住于宝山区，

病例1743—病例1905，居住于嘉定区，

病例1906—病例1926，居住于金山区，

病例1927—病例2121，居住于松江区，

病例2122—病例2242，居住于青浦区，

病例2243—病例2263，居住于奉贤区，

病例2264—病例2311，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2312—病例2511，居住于浦东新区，

病例2512—病例2519，居住于黄浦区，

病例2520—病例2536，居住于徐汇区，

病例2537—病例2579，居住于长宁区，

病例2580—病例2588，居住于静安区，

病例2589—病例2609，居住于普陀区，

病例2610，居住于虹口区，

病例2611—病例2614，居住于杨浦区，

病例2615—病例2646，居住于闵行区，

病例2647—病例2649，居住于宝山区，

病例2650—病例2653，居住于嘉定区，

病例2654—病例2656，居住于松江区，

病例2657—病例2665，居住于青浦区，

病例2666、病例2667，居住于奉贤区，

病例2668，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2669—病例2686，居住于浦东新区，

病例2687—病例2692，居住于黄浦区，

病例2693—病例2861，居住于徐汇区，

病例2862—病例2996，居住于长宁区，

病例2997，居住于静安区，

病例2998，居住于普陀区，

病例2999—病例3183，居住于虹口区，

病例3184—病例3330，居住于杨浦区，

病例3331—病例3528，居住于闵行区，

病例3529—病例3581，居住于宝山区，

病例3582—病例3587，居住于嘉定区，

病例3588，居住于青浦区，

病例3589、病例3590，居住于崇明区，

为此前报告的本土无症状感染者。经市级专家会诊，综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

本土无症状感染者情况

2022年4月15日0—24时，新增本土无症状感染者19923例。

无症状感染者1—无症状感染者8811，居住于浦东新区，

无症状感染者8812—无症状感染者9931，居住于黄浦区，

无症状感染者9932—无症状感染者11319，居住于徐汇区，

无症状感染者11320—无症状感染者11805，居住于长宁区，

无症状感染者11806—无症状感染者12127，居住于静安区，

无症状感染者12128—无症状感染者12468，居住于普陀区，

无症状感染者12469—无症状感染者13675，居住于虹口区，

无症状感染者13676—无症状感染者14809，居住于杨浦区，

无症状感染者14810—无症状感染者16536，居住于闵行区，

无症状感染者16537—无症状感染者17784，居住于宝山区，

无症状感染者17785—无症状感染者18342，居住于嘉定区，

无症状感染者18343—无症状感染者18352，居住于金山区，

无症状感染者18353—无症状感染者18919，居住于松江区，

无症状感染者18920—无症状感染者19313，居住于青浦区，

无症状感染者19314—无症状感染者19394，居住于奉贤区，

无症状感染者19395—无症状感染者19428，居住于崇明区，

均为本市闭环隔离管控人员，其间新冠病毒核酸检测结果异常，经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。

无症状感染者19429—无症状感染者19757，居住于浦东新区，

无症状感染者19758—无症状感染者19775，居住于黄浦区，

无症状感染者19776—无症状感染者19799，居住于徐汇区，

无症状感染者19800—无症状感染者19832，居住于长宁区，

无症状感染者19833—无症状感染者19851，居住于静安区，

无症状感染者19852—无症状感染者19870，居住于普陀区，

无症状感染者19871—无症状感染者19873，居住于虹口区，

无症状感染者19874、无症状感染者19875，居住于杨浦区，

无症状感染者19876—无症状感染者19884，居住于闵行区，

无症状感染者19885，居住于宝山区，

无症状感染者19886—无症状感染者19895，居住于嘉定区，

无症状感染者19896—无症状感染者19903，居住于松江区，

无症状感染者19904—无症状感染者19914，居住于青浦区，

无症状感染者19915、无症状感染者19916，居住于奉贤区，

无症状感染者19917—无症状感染者19923，居住于崇明区，

在风险人群筛查中发现新冠病毒核酸检测结果异常，即被隔离管控。经疾控中心复核结果为阳性，诊断为无症状感染者。