近日，先有费列罗巧克力因涉嫌关联多起儿童感染沙门氏菌病例，被召回多款产品；后有卡士酸奶因酵母超标60倍，被上海市市场监管局通报。虽然事后涉事公司都作出了回应，但仍难消解消费者的担忧和疑惑。

此次涉嫌关联的产品是费列罗旗下标志性品牌，是该集团的“拳头产品”。此次抽检不合格的酸奶也是卡士的“明星产品”，定位高端高价。事件发生后，虽然费列罗公司对此事表示“真诚地道歉”，并决定在全球范围内召回涉事产品，卡士乳业也宣称对冷运环节与销售场所进行全面排查，但大厂家的名牌产品在食品安全上出了问题，难免让消费者怀疑其品牌公信力。

食品安全没有意外，更无例外，问题产品可以召回，但消费者的信任不容易恢复。

食品安全关乎人民群众身体健康和生命安全。坚守食品安全，本就是食品企业应恪守的底线，是企业生存之本。食品企业应将食品安全作为生产管理的第一要务并贯穿始终，在生产制造到存储冷运、销售场所等各环节不断提升食品安全水平，杜绝风险隐患，承担起相应的社会责任。

在激烈的市场竞争中，食品企业为了开拓市场推出一些创新理念，无可厚非。但要注意的是，无论企业采取哪种营销方式，都应以食品安全为前提；无论企业生产哪种产品，也都应把消费者的健康和安全摆在首位。再流行的概念、再时髦的词汇，在食品安全面前都苍白无力。上述两家企业要想重获消费者信任，还需在产品质量和服务上多下功夫。

同时，还要进一步加强市场监管，主动出击。有关部门还需加大对食品企业和产品的例行检查力度，及时发现和消除企业生产中的质量问题和安全隐患；对国内相关行业和企业安全风险作出评估；对涉嫌问题企业和产品，应当及时进行查处；对查实问题的企业严肃追责，严厉处罚，督促整改。只有夯实食品企业自身责任，切实维护广大消费者权益，积极营造公平诚信的消费环境，才能让消费者买得放心、吃得安全。