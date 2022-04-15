十大举措加强进口非冷链物品管控

打赢疫情防控阻击战

昨日，北京市第306场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从现场获悉，4月14日0时至16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者2例，涉及丰台区和海淀区，均为确诊病例。此外，针对近期出现多起进口物品感染人的情况，北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火介绍，市疾控中心制定了进口非冷链货品常态化疫情防控指引，共十条措施加强相关物品的检测管控。

新增病例为隔离观察人员

在昨日的发布会上，庞星火通报了2例确诊病例的详细情况。

感染者128，现住丰台区东铁匠营街道东木樨园14号楼。4月4日作为感染者96的密切接触者进行集中隔离，其间多次核酸检测结果均为阴性，4月13日出现头痛、咳嗽等症状，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月14日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者129，为南通四建北京分公司员工，工作地点为海淀区西直门北大街金运大厦B座。4月5日被派往外省援建方舱医院，4月11日返京后进行集中隔离，4月12日报告核酸检测结果为阴性，4月13日出现发热、咳嗽等症状，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月14日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

山西大厦内所有人员已转运

丰台区委常委、副区长崔旭龙介绍，丰台区新增的1例确诊病例，于4月4日被判定为确诊病例的同楼门密切接触者，转入山西大厦集中隔离观察点。隔离期间多次核酸检测均为阴性，4月13日核酸检测结果为阳性，已转入定点医院。

据悉，山西大厦从2020年开始作为丰台区集中隔离观察点，经历了前几轮疫情防疫大考。经专家评估符合集中隔离标准，于今年1月28日再次启用。自4月4日外省返京确诊病例密接人员入住以来，陆续发现核酸检测阳性人员。崔旭龙表示，本着防疫安全，对隔离人员的健康负责，经疾控专家、建筑设备及通风专家综合研判，拟对酒店通排风系统进行提升改造。同时按照市级“分类分批、有效防护、闭环转运”的要求，连夜启动转运工作。目前，所有人员均已安全转运至经专家研判符合规定的集中隔离观察点。

丰台区第一时间组织专业团队对集中隔离观察点内884个环境点位进行核酸检测，评估病毒对隔离点环境安全的影响。组织集中隔离观察点周边4个社区、1.11万人开展核酸检测，评估疫情播散风险。截至目前，反馈核酸检测结果均为阴性，疫情风险总体可控。隔离人员转移后，对每个房间、通风口、地漏开展终末消毒，有效消除病毒残留和外溢风险。

丰台重点商超增库存保供应

崔旭龙介绍，丰台区全力以赴做好生活必需品保障。密切关注群众生活需求，发挥批发市场主渠道作用，组织商户加强与产地资源对接，加大货源组织力度，帮助运输车辆协调办理进出京“车证”，保障蔬菜等生活必需品的供应。引导区内大型连锁商超企业增加采购量和物流供应频次，持续完善“点对点”监测补货机制，确保货足价稳。

新发地批发市场近一周每日蔬菜上市量稳定在2万吨左右，辖区内重点商超按照日销量的1.5倍到2倍保持库存，各类商品供应井然有序。同步强化应急保障，进一步完善方案、理顺机制，组织零售端企业开展线上、线下供应配送工作，蔬菜直通车企业均已做好应急准备，如有需求，可及时、有效保障市民生活必需品供应。 文/本报记者 王斌 解丽 赵婷婷

重点

本市制定进口非冷链货品常态化疫情防控指引

近期，北京出现多起进口物品感染人的情况，如何加强进口非冷链物品的检测管控？在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火介绍，为了进一步加强重点人群、场所、单位新冠肺炎疫情防控工作，严格落实“四方责任”和常态化疫情防控措施，市疾控中心制定了进口非冷链货品常态化疫情防控指引。

一是加强源头管控。进口货物运输、地面代理、仓储、进口企业等主体按照“谁的货物谁负责，谁作业谁组织消毒”原则，负责对进口货物实施预防性消毒。海关部门负责按规定实施进口非冷链集装箱货物新冠病毒抽样检测，对抽中货物开展预防性消毒指导工作。

二是做好溯源登记。进口非冷链货品在通关、存储、运输和使用等环节应做好登记，有关单位要建立详细的货品台账，包括进口货物名称及国别、进口国家（地区）、进口口岸、数量、静置时间、运输方式、货物流向等，做好核酸检测、消毒、转运、销售和使用流向记录，做到每批次货品流向可查询、可追溯。

三是建立人员台账。进口非冷链货品有关单位应建立人员基础信息台账，加强内部管理，配合流调工作。台账核心信息包括单位相关人员姓名、身份证号、手机号、详细现住址、家庭联系人等；台账其他信息应包括人员进返京情况、近期核酸检测情况、单位聚集性活动情况、访客记录表等，确保发生疫情时迅速获取重点人员信息并采取管控措施。

四是专区存放、专人负责。所有进口非冷链货品要根据来源国家或地区的疫情风险情况进行物理分离。各进口非冷链货品单位和使用单位要设置货品的专门存放区，单独进行存放，安排专人负责，严格落实消毒卫生等工作制度。

五是完善货品转运流程。进口货品经口岸结关放行后，物流环节应严格执行相关部门制定的进口货物转运疫情防控指引，做到与其他货品无交叉。可参照入境人员闭环管理对进口货品进行揽收、分拣、投递等，提倡自动化无接触式运行，加强相关物流人员个人防护措施和运输工具消毒工作。邮政快递业严格按照相关部门制定的生产操作规范开展经营活动。

六是开展内外同检。各进口单位在收到货品后，应根据相关要求对内外包装及货品进行核酸检测，检测结果为阳性时应就地封存，第一时间向属地和疾控部门报告，开展相关处置工作。

七是设置静置存放期。进口非冷链货品应设置一定的静置存放期，自进入海关开始到送至消费终端为止，可根据材质、保存条件、当前流行株特性等确定一定的静置存放时间。原则上非特殊急用货品通关和首次入库存放累计时间不少于10天，然后再配送至消费终端；急用货品严格落实防疫措施后再使用。

八是加强核酸检测。进口非冷链货品涉及的各环节从业人员及环境建立完善的核酸检测及健康监测制度。直接接触进口非冷链货品的高风险岗位人员，应根据主管部门要求适当增加核酸检测频次，做好健康监测，并经规范培训后上岗工作。

九是加强个人防护。积极引导生产经营企业、商业企业工作人员及个体消费者做好科学防护。收到进口非冷链货品时，要戴好口罩、手套，对各层包装做好预防性消毒，处理完货品后及时规范洗手；包装箱、包装盒消毒后及时丢弃或销毁，尽量不带入室内；鼓励进口非冷链货品存放一段时间后再使用。保洁人员、环卫工人、废物回收人员、垃圾处理场人员等相关工作人员存在接触进口非冷链货品包装或废弃物的可能，在工作中应加强个人防护。

十是做好健康监测。接触进口非冷链货品的人员14天内如出现发热、干咳等新冠肺炎相关症状，应及时就医，并主动告知医生相关流行病学史。 文/本报记者 赵婷婷 解丽 王斌