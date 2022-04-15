从一次跨越千里的出诊说起（养生杂谈）

近日，一位福建泉州的父亲给深圳卫健委留言，刚出生不足1月的孩子罹患先天性双侧声带麻痹，无法自主呼吸。这是一种罕见病，由于当地医院条件有限，不能进行下一步的治疗，而国内只有深圳和上海各一家医院能根治解决。于是这位父亲请求给孩子联系转院。

经过两地医院联系、评估患儿病情后，深圳卫健委决定由深圳市儿童医院派专家团队去泉州救治患儿。这样就规避了患儿在长途转运过程中存在的风险，免去了患儿和家长从中高风险地区转运过来需要隔离的麻烦，但这也意味着医院派去的医生就要承担相应的风险和麻烦。

而医生了解患儿的情况后，没有犹豫，马上安排订票，深圳、泉州两地为这次手术开启了绿色救治通道。目前患儿已得到救治，恢复良好。

“人民至上、生命至上”不是一句口号，在“千里救婴”这件事上得到了凸显，值得点赞。

第一个赞点给跨越两地、千里出诊的深圳医生。他们把疫情的风险、隔离的麻烦从患者那里转移到自己身上，毫不犹豫，用实际行动诠释了什么是医者仁心，什么是尊重生命、救死扶伤的信念。

第二个赞点给深圳、泉州两地为促成救治的人们。他们在坚持疫情防控原则性的同时，也兼顾灵活性，及时主动沟通，不让病人等待；设计救治方案，不让病人奔波，彰显了为民服务的速度和温度。

第三个赞点给两地卫生医疗系统的应变能力和担当精神。近期全国本土聚集性疫情呈现点多、面广、频发的特点，稍不注意，病毒就会乘隙而入。在这种形势下，一方面能出诊，一方面能接诊，既是能力的体现，又是担当的结果。

没有比生命更高的利益，没有比健康更好的财富。正所谓“生命健康，一失万无”，在这一根本性问题面前，除了争取胜利，我们别无选择。

当前，疫情防控正处于关键紧要时期，各地各部门坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，奋力与时间赛跑、坚决遏制疫情蔓延势头，为的就是最大限度保护人民群众的生命健康。

“人民至上、生命至上”不是一句口号，不是空洞的话语，其中饱含着对生命的尊重，对人民的挚爱。而要把这个理念落到实处，依靠的是执行层面的努力，需要全方位的协同。深圳、泉州两地联手救治患儿的做法，对如何在做好疫情防控的同时做好患者的诊治工作，提供了很好的借鉴经验。

在医学视角下，考察的是病毒的规律，研究的是病毒的传播；在社会视角下，则要体察病毒所依附的人，也就是常说的要看到疾病背后的人。医学是有温度的、讲人情的，我们进行的各项疫情防控工作同样如此。

与病毒交手两年多来，人民的生命安全和身体健康始终是我国疫情防控的第一要务。只要始终坚持“动态清零”，想方设法保护好每一个人，我们定会迎来战胜疫情的那一天。