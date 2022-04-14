“侥幸论”“折中论”要不得 “动态清零”方针符合中国实际

与新冠病毒的战斗，如何打？

“侥幸论”认为，病毒越变异致病力越弱，即便全人群感染也不会造成大的灾难。这样的论调是拿人民的健康和生命去冒险，彻底违背“人民至上、生命至上”的根本理念。

“折中论”认为，无需追求“动态清零”，生产生活如常、依靠人民自律、居家隔离可行。这样的论调无视新冠病毒全人群易感和奥密克戎致死率仍居高不下的客观规律，对传染病防控理论和常识缺乏基本了解。

莫衷一是的讨论还在继续，中国抗击新冠肺炎疫情“动态清零”的方针毫不动摇。

河北、江苏、安徽、广东、福建、浙江、山东……新冠病毒妄图在这些地区打开突破口、妄图凭借变异出来的更隐秘传播能力多点扩张，几天来，在全球火速成为主流毒株的奥密克戎却持续“造势未果”，始终未形成规模性疫情。

“防控措施落实落地，多地疫情总体可控。”4月12日国务院联防联控机制新闻发布会上的情况通报，以不争的事实再次证明“动态清零”符合中国实际。

“总体可控”四个字来之不易。

3月17日，中共中央政治局常务委员会召开会议，分析新冠肺炎疫情形势，部署从严抓好疫情防控工作。习近平总书记指出，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

各地统一思想、坚定信心、迅速行动，坚决执行中央部署，抓细抓实各项防疫工作。在疫情防控工作中，各地坚决采取果断措施，保持战略定力，坚持稳中求进，提高科学精准防控水平，不断优化疫情防控举措，更早发现疫情，更快处置疫情，更到位服务群众。

这个局面离不开综合防控措施的“优化集成”。

“动态清零”的实现并非易事，之所以能在发现本土疫情时快速扑灭，所采取的是综合防控措施的“集成”。要加快核酸检测、加快方舱医院建设、加快感染者收治，尽快阻断社会面传播。要强化风险管控、快速筛查、找出潜在传染源，及时转运隔离。

以快制快，离不开综合措施的全方位优化，任何一个环节“掉链子”都会让新冠肺炎疫情防控策略无法有效落地。

这个局面离不开“全国一盘棋”的协调调度。

传染病向来“一视同仁”，不会因为哪里经济发达、社会进步而止步，这样的特点决定了新冠肺炎疫情防控一定要认清“一地不清，满盘皆输”的风险。

防控措施的落实，需要强有力的协调，需要全国一盘棋，需要老百姓的配合和支持。驰援上海，全国16个省份4万余名医务人员和每日238万管核酸检测能力及时到位；保障生活，国家启动省际间联保联供机制，迅速筹集货源、组织运力短时间为群众排忧解难……

在人类与传染病斗争几千年的历史中，拒绝传染病对身体健康的侵害是最原始、最朴素的愿望。从这个角度讲，新冠肺炎这种传染病没有特殊之处。

每个国家都希望通过有效防控措施的落实及时控制新冠疫情、减少疫情对人们生命健康的威胁，每个国家的人民都希望新冠病毒不再打扰自己的正常生活，但现在具备“发现一起、扑灭一起”条件，有能力“拒病毒于人民生活之外”的国家仍屈指可数。

中国仍具备“动态清零”的条件，仍占据抗击疫情的“先机”。当下的一时不便，是为了更长久的方便；当下的一地坚守，是为了让更广阔范围内群众能正常生活。两年多的防控实践不断证明，“动态清零”符合中国实际，是现阶段最佳选择。