上海安徽方舱医院A舱首批184名患者出院

科技日报讯 （方雯 方萍 记者吴长锋）4月12日14时许，上海花博园复兴馆安徽方舱医院A舱患者马勤（化名），拿着自己的出舱证明登上大巴，与照护他的医护人员挥手告别，互道珍重。

当天下午，中国科大附一院整建制接管的上海安徽方舱医院A舱共出院184人，也是目前安徽方舱医院单日出舱患者最多的病区。出舱前，中国科大附一院医务处处长、援沪医疗队领队郑昌成和护理领队贺雪梅带领医护团队在A舱内优化出舱流程，进一步核对出舱患者信息，并详细叮嘱他们出舱后的注意事项。

“今天出舱了！感谢安徽医务工作者的辛勤付出！感谢你们为上海抗疫的无私奉献，你们是最美逆行者。”分批出院的患者纷纷向医护人员和志愿者们表达感谢。

郑昌成表示，进舱10天来，援沪医护人员和志愿者、患者形成了一个勇敢、有担当的团体，首批184位患者康复出舱给医疗队增添了巨大的信心。下一步医疗队将进一步优化各项工作，也希望大家继续紧密团结，帮患者早日康复出舱、早日回归正常生活。

4月2日，根据上级统一部署，中国科大附一院援沪医疗队集结出征。医疗队由3名专家组成员、10名医生、40名护士、5名管理人员及2名保洁主管共60人组成，牵头整建制接管上海安徽方舱医院A舱670张床位。4月4日晚开舱以来，在上海新华医院的协调支持下，医疗队与安庆援沪医疗队队员们一道，确保院区全速运转，应收尽收，为患者开展医疗照护、病情评估、心理疏导等服务，截至4月12日，已收治患者665人，床位使用率达98.7%。

抵沪10天来，医务、护理、院感、管理各团队高效联动、紧密协同，迅速调整完善各项医疗核心制度、管理制度及应急处置预案，建立三级防控体系，细化岗位分工，明确岗位职责，确保进出舱环节安全有序。4月9日，国家卫健委联防联控督导组对A舱进行现场督导检查时，对A舱管理工作给予了充分肯定。