3月17日，习近平总书记主持中共中央政治局常务委员会会议并发表重要讲话时强调，坚持就是胜利。各地区各部门各方面要深刻认识当前国内外疫情防控的复杂性、艰巨性、反复性，进一步动员起来，统一思想，坚定信心，坚持不懈，抓细抓实各项防疫工作。要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

近期，我国新增本土确诊病例和无症状感染者增长快速，呈现点多、面广、频发的特点，个别地区疫情仍处于高位运行。为了尽快遏制疫情扩散蔓延势头，社会各界统一思想、凝聚共识，坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，各行各业人员坚守岗位、辛勤工作，做实做细各项疫情防控措施。

坚持“动态清零”是上海抗疫最佳方案

当前，上海疫情防控正处在最紧要的关键阶段，坚持“动态清零”总方针是最佳选择，也是最佳方案。

“上海是老龄化程度非常高的城市，一旦‘躺平’，很有可能造成老年人和其他脆弱人群重症和死亡，无法承受。”上海市疾病预防控制中心副主任吴寰宇说，上海本轮疫情流行的毒株主要是奥密克戎BA.2，传播速度非常快，隐匿性特别强，也就是无症状感染者和轻症病例占比非常高，大大增加了疫情防控的难度。奥密克戎变异株绝不是“大号流感”，危害性不能低估。放眼“躺平”的国家和地区，老年人和其他脆弱人群的病死率都比预想的要高很多。

“我所在的辖区属于老城区，老年人多、外来人员多，人员密集程度高。”上海市公安局黄浦分局南京东路派出所所长吴春晖介绍，辖区里有大量老式居民楼，不少煤气和卫生设施都是共用的，存在交叉感染风险；加之老年群体的抵抗力更弱，只有快速遏制疫情蔓延，才能更好地保护他们。面对复杂严峻的疫情形势，南京东路派出所民警全员出动，在封闭集中管理的条件下，配合小区做好管控措施，维持秩序。

上海市民正在为早日实现“动态清零”积极出力。“作为居民，我们要做好自己能做的事情，积极参与社区疫情防控。”杨浦区新江湾城街道居民赵志超说，有的邻居是医生，战斗在抗疫第一线；有的主动报名成为志愿者，连夜帮助转运物资；有的协助社区居委会，引导居民做好核酸检测等工作……

我国具备实现“动态清零”的能力

常态化疫情防控以来，我国坚持“人民至上、生命至上”抗疫理念，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，快速有效处置数十起局部地区聚集性疫情，最大限度保护了人民生命安全和身体健康，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。

“我国积极应对疫情，努力实现‘动态清零’，是为了更好地保护人民生命安全和身体健康。”广西民族大学校长谢尚果说，我国是人口大国，哪怕是低病亡率，乘以14亿多的人口基数，绝对数都很大。奥密克戎变异株具有极强的传播力，如果放弃“动态清零”总方针，人民生命安全和健康将会受到巨大威胁，经济社会发展将遭到巨大打击。我国始终坚持“人民至上、生命至上”抗疫理念，将人民群众生命安全和身体健康放在第一位。两年多来，我国充分发挥中国共产党的领导和社会主义集中力量办大事的制度优势，顶住了一轮又一轮疫情的冲击。事实证明，我国具备实现“动态清零”的能力，能够实现以最小社会成本获得最大防控成效。

“我国实现社会面‘动态清零’，是可以做到的。”吴寰宇分析，虽然奥密克戎变异株传播快，但只要做到早发现、早管控、早治疗，切断传播途径，保护好易感人群，仍然能够及时有效控制疫情。我国抗疫的“武器”也在不断丰富：大规模核酸检测和抗原检测技术和能力不断提升，新冠病毒疫苗接种在快速推进。

北京首都国际机场股份有限公司运行控制中心副总经理李洋说，作为重要的口岸枢纽，北京首都国际机场对于入境的航空器、旅客、机组、行李、货物等，以及所有参与入境航班保障的工作人员和物品全部实施闭环管理，同时根据疫情形势，动态调整进京航班的防疫措施。“只有实现‘动态清零’，快速有力控制住疫情，才能保持经济社会正常运行，才能保障群众的安全出行需求。”

努力用最小的代价实现最大的防控效果

上海财经大学教授吴一平认为，“动态清零”总方针综合考虑了我国庞大的人口基数以及老年人占比高等国情，也是现阶段基于疫情形势的最佳选择。应构建全链条防治体系，当出现疫情时，能及时识别、快速处置、遏制规模反弹。比如，基层政府和社区做好防疫宣传工作，让群众及时准确获得所在地区的疫情信息；城市封闭管理期，创新运用政企协作的物资供应模式，保障群众基本生活；开展心理疏导，增强群众抗击疫情的决心和信心等。

“尽管目前疫情形势严峻、复杂，但对于每一名阳性感染者，疾控部门仍然毫不松懈地在最短时间里完成流调工作。”吴寰宇说，上海市疾控部门结合疫情传播的新特点，通过了解每个阳性感染者的发现方式、疫苗接种情况、密接人员等关键信息，迅速分析研判疫情特点、态势、风险点，并提出针对性的防控措施建议，为实现“动态清零”打好基础。

“我们现在做的事就是帮助上海尽快实现‘动态清零’。”浙江省援沪方舱医院医疗队医疗副院长陈亚岗介绍，他所在的医疗队在上海临港方舱医院负责约5600个床位的管理和治疗。他认为，相比居家，方舱医院具备更好的隔离环境，是控制传染源、切断传播途径的有效手段，还可以为感染者提供必要的医疗支持。

“我们严格按照疫情防控部门要求，落实落细车站和列车疫情防控一系列措施。”杭州火车东站站长施正威表示，车站认真执行测温、验码等工作，全面加强公共场所消毒，并暂时关闭换乘通道，帮助阻断疫情传播链条；同时，车站强化职工防疫管理，督促职工严守少流动、不聚集等要求，压实单位和个人防疫责任，并完善相关应急预案，从严从紧守住铁路防疫关口。

封控地区的群众相互鼓励、相互帮助，为遏制疫情蔓延打下了坚实基础。“没有葱姜蒜，就有好心邻居拿出来；自己储备的大米白面、生活用纸，只要有人需要，立刻拿出来分享；如果需要志愿者，微信群里一呼百应……”封控期间，邻里之间的帮助，让赵志超非常感动，“相信通过大家的努力，一定能够实现‘动态清零’，尽快解封，让孩子们早点下楼感受春天！”

（本报记者申少铁、姜泓冰、张璁、邱超奕、巨云鹏、史一棋）

《 人民日报 》（ 2022年04月13日 02 版）