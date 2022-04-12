国家卫健委：继续坚持“动态清零”总方针不犹豫 不动摇

人民网北京4月12日电 （记者闫妍）今天，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍从严从实抓好疫情防控工作有关情况，并回答媒体提问。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，4月11日0至24时，31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例1251例，新增本土无症状感染者23295例。新增治愈出院本土病例1641例，当日解除医学观察的本土无症状感染者2520例。其中，上海新增治愈出院本土病例273例，当日解除医学观察的本土无症状感染者380例。自2月26日以来，上海市累计治愈出院本土病例986例，累计解除医学观察的本土无症状感染者4873例。

“当前，新冠肺炎疫情仍在高位运行，波及范围进一步扩大，防控正处于关键紧要时期。”米锋表示，要继续坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，坚定信心，更加坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。要以快制快，加快核酸检测、方舱医院建设、感染者收治，尽快阻断社会面传播。要强化风险管控，快速筛查，找出潜在传染源，及时转运隔离。要切实保障好群众基本生活和就医购药需求，积极帮助排忧解难。要始终做好个人防护，积极接种新冠病毒疫苗，特别是加快推进老年人接种。

米锋还介绍，按照党中央、国务院决策部署，截至目前，国家卫生健康委已从全国16个省份调派医务人员4万余名和每日238万管核酸检测的能力支援上海，和上海的医务人员一起开展新冠肺炎医疗救治和核酸检测等工作。

据悉，截至4月11日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗33亿32.8万剂次，完成全程接种的人数为12亿4492.3万人。