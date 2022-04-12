北京：深化药品等集中带量采购改革 支持优质仿制药

人民网北京4月12日电 （记者孙红丽）据北京市人民政府网站消息，中共北京市委、北京市人民政府日前印发《关于深化医疗保障制度改革的若干措施》（以下简称《措施》）。

《措施》涉及七个方面，共计二十七条。其中，在推进医药服务供给侧改革和京津冀医保协同发展方面，《措施》提到，深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。平稳实施药品、医用耗材集中带量采购。推进京津冀区域联盟药品、医用耗材带量采购，逐步形成跨省区域采购联盟，探索形成“国家—区域联盟—省(市)”三级采购体系。

继续扩大高值医用耗材集中采购范围。加强本市药品、医用耗材集中采购平台建设，优化现有平台招标、采购、交易、监督功能。完善药品、医用耗材编码体系，加强数据对接，实现本市医疗保障数据共享、业务协同。落实医药价格和招采信用评价制度。

另外，增强医药服务可及性。推进仿制药质量和疗效一致性评价工作，通过完善医保支付标准和药品招标采购机制，支持优质仿制药研发和使用，促进仿制药替代。健全短缺药品监测预警和分级应对体系。

促进医疗服务能力提升。规范医疗机构和医务人员诊疗行为，加强处方审核和点评，建立不合理用药公示和约谈制度，促进合理用药。