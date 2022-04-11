新华社北京4月10日电 题：中国“动态清零”焦点观察

新华社记者

9日，上海新增新冠感染者超2万例，疫情仍在高位运行。3月以来，全国累计报告本土感染者超27万例。

疫情严峻复杂的时刻，习近平总书记强调，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

为何要坚持“动态清零”？抗疫大账怎么算？“动态清零”如何“快”？民生需求怎么保障？常态化防控如何体现刚性约束……回答好这些焦点问题，事关抗疫、民生和发展长远。只有以更坚决的态度、更彻底的措施、更迅速的行动，把习近平总书记重要指示落到实处，才能打赢抗疫的大仗硬仗。

4月9日，上海松江区洞泾镇社区卫生服务中心医务人员在中海悦庭小区进行核酸采样。新华社记者 张建松 摄

这么多国家“躺平”，我们为何坚持“动态清零”？

奥密克戎变异株引发的新一轮疫情来势凶猛，部分国家计划或已开始全面放松防疫。英国政府2月宣布“与新冠共存”，韩国、日本3月相继放宽部分防疫限制措施……

面对奥密克戎的快速传播，有人心存疑问：这么多国家已“躺平”，我们为何还坚持“动态清零”？

回答这个问题，首先要看奥密克戎的真实危害——

此轮疫情中，吉林市新冠感染者97.5%为无症状和轻症。但截至4月3日，吉林市中心医院收治50名重症患者和35名危重症患者，其中10人需有创呼吸机支持呼吸。

国务院联防联控机制赴吉林医疗救治组专家分析认为，奥密克戎对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁。奥密克戎绝不是“大号流感”。

美国疫情在经历了圣诞假期的高峰后，近一周平均每日新增感染者仍近3万例、死亡病例近500例。韩国疫情仍处高峰，近一周来平均每日新增感染者近23万例、死亡病例约310例。

今年年初以来至4月7日，中国香港地区因新冠肺炎疫情死亡病例逾8000例。而在2018至2019年冬季流感季，香港因流感死亡病例累计为350余例，以至于香港媒体人士感叹：“说新冠像流感，哪里像？我认为一点也不像。”

再看病毒继续变异的潜在风险——

世界卫生组织3月30日公布的研判中，未来一年新冠病毒可能出现如下演变：最乐观的情况，是奥密克戎之后的新变异株毒性显著减弱，现有疫苗可以应对；最糟糕的情况，则是出现毒性更强的变异株，且现有疫苗保护力快速降低。

德国联邦卫生部长4月6日表示，此前宣布从下月开始允许新冠感染者自愿进行隔离的措施是“错误的”，德国将继续沿用新冠感染者强制隔离政策。

我国60岁及以上人口达2.67亿。最新数据显示，还有超5000万老人未完成新冠疫苗全程接种。

“这是所有人群中最脆弱的部分，他们一旦感染，重症和死亡率远远高于其他人群。”国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟说。

疫情发生后，如果不及时“动态清零”，一旦形成规模性反弹，医疗体系就会面临被击穿危险。这就不只是一个公共卫生事件，更是冲击群体心理稳定的重大社会问题。

经历过武汉战“疫”的“洗礼”、德尔塔疫情的考验，中国实现了疫情发现一起扑灭一起。“‘动态清零’总方针，是与传播力强的变异株多次殊死较量后的有效应对策略。”国家卫生健康委主任马晓伟表示，由此形成的中国式抗疫，靠的不是一招一式，而是科学决策、高效协同。

这是国家会展中心（上海）方舱医院（4月8日摄）。新华社记者 金立旺 摄

要算大账算生命账

疫情还在扩散，一些城市陆续按下“慢行键”。如何看待付出的成本，关键要算大账，既算经济账，更算生命账。

首先来算这本经济账。高效落实“动态清零”，为中国发展赢得主动。从做出关闭离汉通道这一史无前例的防控之举，到多地采取从严从紧、管控封控的防疫举措，为经济发展创造了良好条件。

2020年，中国“率先控制疫情”“率先复工复产”“率先实现经济增长由负转正”。2021年，国内生产总值比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，经济增速居全球主要经济体前列。

当前，国内新增本土确诊病例和无症状感染者快速增长，规模性疫情与散发疫情交织，疫情仍处高位运行状态。

短期来看，上海经济社会、群众生活会受到影响，但从一个国家、一个整体来看，局部地区、小部分人被管控，防止疫情扩散，换来的是更大范围、更广泛的百姓正常生产生活，是更加宽松、稳定的经济社会发展环境。

“如果在坚持‘动态清零’总方针上有动摇，就会错失抗疫的最佳时机，这样代价会更高，损失会更大，后果更不堪设想。”国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示。

再算这本生命账。防控工作必须始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，这是判断防疫成效的首要标准。

习近平总书记强调，“在保护人民生命安全面前，我们必须不惜一切代价，我们也能够做到不惜一切代价”。

抗疫初期，中国确诊患者人均医疗费用约2.3万元，一些危重症患者的治疗费用达几十万甚至上百万元，全部由国家承担。2021年2月，中国启动居民免费接种新冠疫苗，开支1200余亿元；核酸检测费用一降再降，单人单检不高于每人份28元……

“对人民生命的态度，最能体现一个国家到底是不是把人民放在第一位。”中国工程院院士钟南山说。

9日，国家会展中心（上海）3号馆改建工程完工交付。“四叶草”将变大方舱，总计将达5万张床位。

对战新冠病毒，中国始终不计成本地开通救治通道，一切为生命让路。

“人命关天。”中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰说，在“义”与“利”之间，中国共产党的选择是始终把人民生命放在第一位。

4月9日，在上海跨国采购会展中心方舱医院，工作人员在做消杀处理。新华社记者 金立旺 摄

“动态清零”重在“快”字

奥密克戎传播速度快、隐匿性强，防控难度升级，中国还能继续实现“动态清零”吗？

“从我国疫情防控经验来看，现行防控措施应对奥密克戎是有效的。”国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，关键在于落实“四早原则”，压实“四方责任”。

更快，才能在与病毒较量中领先一步。

“动态清零”的精髓是快速、精准。快速的核心，是对不同的变异株要跑得比它更快。真正做到快，就是发现快、处置快。

为进一步提高“早发现”能力，国务院联防联控机制综合组3月研究决定在核酸检测基础上，增加抗原检测作为补充。

此前，国家卫生健康委组织中国疾控中心专家综合分析研判，奥密克戎不影响我国现有核酸检测试剂的灵敏性和特异性。这意味着，病毒的隐匿性再强，我们一样有办法及时“定位”。

光是“定位”还不够，随着病毒传播速度大幅变快，应对节奏如果不随之全面提速，就好比急症遇到慢郎中，势必贻误战机。公安、公卫、工信协同做到风险人员应查尽查，学校、养老院、工厂企业等重点场所防止成为疫情“放大器”……

“实现‘动态清零’目标的难度比以前更大，这就需要我们更早地发现疫情，更快地采取措施，各项措施的落实更彻底。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说。

更快，就可以有效切断疫情传播链条。天津，从1月8日疫情突袭，到1月21日宣布社会面清零，国内首次大规模迎战奥密克戎取得阶段性战果。深圳，从按下“慢行键”到社会生产生活秩序开始有序恢复，用时不到10天。上海，一月之内，核酸检测能力翻数倍；全国10余个省份、数万医护人员八方驰援……

疫情波折反复，只有以快制快，加快工作推进、加快任务落地、加快目标完成，才能掌握战“疫”主动权。

“迎战奥密克戎，中国为什么能？答案是：行动快、功夫细、人心齐。”中国工程院院士张伯礼说，病毒再狡猾，只要坚持“动态清零”，疫情依然总体可控。

4月10日，汉堡王上海东阔生活广场店员工方轶顺在恢复营业的店内为网上订单打包。新华社记者 陈建力 摄

疫情防控越严格，民生保障就要越细致

习近平总书记一再强调，采取更加有效措施，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

防疫封控之时，一些群众生产生活受到影响，出现了“买菜难”“就医难”问题。随着各方工作力度加大，这些问题正在逐步加以解决。

在上海，本地感染者人数快速攀升，社区封闭管控，居民居家不外出，大部分快递人员滞留，末端配送压力骤增。“米袋子”“菜篮子”进楼入户“最后100米”遭遇梗阻。

保障千家万户的“米袋子”“菜篮子”无忧，是抗疫中的一道必答题。

“千方百计抓好保运保供保链。”上海市商务委副主任刘敏介绍，集配集送，上海正在与超市卖场、电商平台等对接，努力打通生活物资配送“最后100米”。

4月3日至9日，上海市消保委连续推出“居家抗疫团购汇总”，保供平台纷纷加入，上海31.3万名党员参与到小区封控物资保障工作，协调采购、长途运输、终端配送……

坚持防疫、保供并重，解决好老百姓的“燃眉之急”，正是“动态清零”的题中应有之义。

地处上海市金山区的石化街道，有9万多户居民，老年人口多。疫情封控期间，人不能出、药不能停，怎么办？

由医务人员、机关干部、居委会工作人员、志愿者组成医疗“应急队”“咨询队”“配送队”，一条配药绿色通道快速开通。

保障百姓正常就医需求。精准划定封控范围，对个别诊室实行“非必要不封控”，明确三级综合医院、儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊。

防控要既精准又有“温度”，要将疫情处置对社会的影响降至最低。解决好民生小事，事关“动态清零”大局。处理好疫情防控和民生保障关系，是提升现代化治理能力的必答题。

4月9日，上海松江区中海悦庭小区居民排队进行核酸采样。新华社记者 张建松 摄

常态化防控要体现刚性约束

世界卫生组织指出，新冠病毒未来如何变异，仍具有高度不确定性。

“疫情是动态发展的过程，防控策略和措施也在相应不断发展。”梁万年说，防控策略和措施取决于全球疫情走势，取决于病毒变异情况、疾病严重程度变化以及中国疫苗接种覆盖率等多种因素。

如今，全球新冠肺炎疫情仍处于大流行状态，全国本土聚集性疫情点多、面广、频发。“动态清零”仍是现阶段基于中国当前疫情形势的最佳选择。

对多地疫情进行复盘不难发现，无论是重点区域消杀不到位，还是没有落实扫码登记、体温检测等防疫措施……常态化疫情防控举措做不好，就会出现漏洞和短板，给病毒反扑的机会。坚持“动态清零”不动摇，落实常态化防控举措必须要有刚性、不打折扣。

“防”是应对疫情的第一条战线。疫情形势依然严峻，常态化疫情防控机制仍需不断健全。从入境人员隔离管控到涉疫风险人员排查，从加强重点人员保护到完善冷链货物运输……把可能的风险扑灭在萌芽中，将病毒阻隔在传播前。

战在“疫”时，功在平时，端口前移，事半功倍。落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，被实践证明是最经济有效的防疫方式。坚持守土有责、守土尽责，压实属地、部门、单位、个人“四方责任”，有利于实现用最小的代价实现最大的防控效果。

落实细节，拒绝“躺平”，控制疫情的压力和成本就会减轻。戴好口罩、进门扫码、测量体温、勤于洗手……这是常态化疫情防控的有效手段。克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，疫情防控的大网要织得更紧更密。

与新冠病毒的较量，我们需要坚定信心、保持耐心，一定能够赢得最后的胜利。（记者陈芳、董瑞丰、彭韵佳、顾天成、杨思琪）

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