上海逾一点一万人出院和解除医学观察

本报上海4月10日电 （记者姜泓冰）10日上午，上海新国际博览中心方舱医院首批患者700多人出院。在当天上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市卫健委一级巡视员吴乾渝介绍，截至9日，已有出院患者和解除医学观察人员1.1万多人。她强调，对于出院和解除医学观察人员，属地必须做好对接，配合做好他们的居家健康监测。

据介绍，出院标准以《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》为指导意见，患者经过连续两次核酸检测，结果呈阴性；且采样时间至少间隔24小时；连续3天无发热且呼吸道症状明显改善，符合以上条件的方可出院。

新国博方舱医院总指挥、上海交大医学院附属仁济医院党委书记郑军华表示，首批患者批量出院，标志着方舱医院完成收治、治疗到出院的全流程。该方舱医院由仁济医院管理团队提供支持保障，由江西省、湖北省和天津市援沪医疗队和上海儿童医学中心共同负责医疗工作，医疗队总人数超过3600人，截至10日上午8时已收治14042人。

结合之前多轮筛查情况，上海将继续开展全员核酸检测，根据检测结果分析研判，实施分区分级差异化防控，依据风险程度的大小，按照封控区、管控区、防范区“三区划分”原则，进行阶梯式管理。

为进一步改善核酸筛查工作，上海全市上线“核酸码”，替代原先健康云“登记码”。该码可截屏后离线重复使用，有效期30天。

《 人民日报 》（ 2022年04月11日 02 版）