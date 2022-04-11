央视网消息（焦点访谈）：上海本轮战“疫”已经进入“最关键、最吃劲”阶段，众多上海市民封闭在家，碰到身体不舒服需要就医怎么办？有慢性病的老人怎么配药？家里囤的菜快吃没了怎么办？一个个闭环管理的社区里，居民需求千头万绪，现实难题一个接一个。怎么帮助居民解决这些难题，维持正常生活呢？有许许多多的人这些天一直在奔忙着，守护着这座城市，守护着一个个社区、一个个家庭。

当前，上海疫情处于高位流行，在2500万人口的特大城市应对奥密克戎疫情，要保持核心功能正常运转，任务艰巨。这对社区工作者来说，更是挑战。

4月1日实行闭环管理以来，上海静安区临汾花园小区原本的5个出入口只保留一个开放，人员和物资都从这一个门进出。这个通道也成了社区党总支书记肖昌最常出现的地方。

临汾花园小区是建于上世纪90年代的老旧小区，共有2150多户人家，闭环管理期间约有5000多名居民宅在家中。为了方便群众办事，肖昌把自己的电话贴在小区每个单元最醒目的位置，谁家有急事、难事都会找他。

一个书记、一个主任、8个社工，就是临汾花园社区居委会的全部配置。10个人服务5000多名居民，工作的压力和强度可想而知。

由于疫情防控的需要，在封控小区，居民出门有着严格的限制。每天肖昌都要对当天的出门申请逐一核对。由于社区里老年人居多，这两天来开证明的，大多是要出门就医。

吴阿婆的老伴突发胸闷气喘，急需就医。了解情况后，肖书记赶紧为他们开好出门证，大约20分钟120急救车辆来了。送走吴阿婆，又有其他居民找上门来。

社区工作人员虽然数量吃紧，但解决百姓问题上不能有任何懈怠，心里沉甸甸的责任让大家不顾疲惫，有什么问题都要想尽办法去尽量解决。小区封闭管理之后，生活物资一直是大家最关心的事情。每3到5天发一次蔬菜包，社区有限的几个人面对2000多户居民如果只靠人搬肩扛，发放时间会远远拉长。为了让居民尽快领到蔬菜，肖昌动员小区居民成立了志愿运输队。疫情之下，大家同心协力，电瓶车、私家车、平板车、带轮子的篮筐，能上的都上了。

每一个人都被守护，每一个人也都是守护者。关键时刻，小区的凝聚力、社区工作人员的责无旁贷，既让肖昌感动，也成为他坚持下去的动力。居委会的一张行军床，肖昌已经连续睡了10天。

当前，上海疫情防控正处在最吃劲的阶段，有人日夜坚守，有人冲锋在前。4月6日，中共上海市委发出《致全市共产党员的公开信》，信中指出：疫情防控形势严峻复杂，守护人民的生命健康、守护上海城市的安全有序，已经到了最紧要的时刻。

4月8日一早，虹口区彩虹湾社区的民警张宇成就接到小区居民曹阿姨的求助，她用来治疗糖尿病的胰岛素已经用完，急需采购。民警安抚曹阿姨的同时，立刻开始帮忙寻找。

此时，张宇成的身份不仅是民警，他还是虹口一支由近百名党员公安民警组建的战疫先锋队成员。当群众有急难愁盼的问题求助时，他们就会第一时间提供帮助。临时的封控，让市民的生活受到了不同程度的影响，尤其是一些老年居民的配药成了难题。像曹阿姨这样的求助时有发生。

民警帮忙联系到了药房和医生，确认了剂量和型号，但曹阿姨的胰岛素是笔芯，需要注射的针头。有药却没有注射的针头，这可急坏了民警，多方寻问之后，总算配齐了曹阿姨的药和针头。这时已过中午，战疫先锋队的民警顾不上吃饭，第一时间把药品送到曹阿姨手中。

这支由党员公安民警组成的战疫先锋队，小到蔬菜配送，大到紧急就医救助，居民的急难愁盼，几乎样样涵盖。3月28日以来，这支战疫先锋队已经累计回应紧急求助900余起，服务1800余人次。

上海市公安局虹口分局江湾派出所副所长陈琦嵘说：“这个时候我们不仅是民警，更是党员。在人民群众遇到困难的时候，我们一定会冲在最前面，想方设法帮助大家解决困难。”

抗击奥密克戎，有很多先锋引领冲锋，但在这场没有旁观者的人民战争中，也有很多生活中的普通人超越了平凡的自己，像战士一样投身不平凡的战斗。

4月6日下午3点左右，“90后”的外卖小哥钟海南开始当天第二轮的配送货。这几天，钟海南忙着配送的可不是外卖，而是母婴产品。上海这轮疫情发生后，婴儿奶粉等母婴产品购买难的问题一度十分突出。考虑到宝爸宝妈的需求，3月29日，钟海南所在的外卖平台启动了“宝宝关爱专车”项目，钟海南第一个报了名。

为了让宝宝们不缺“口粮”，钟海南自己出钱租车加油，有人提醒他虽然车辆有保供通行证，但疫情形势复杂，可能随时会遇到需要原地隔离数天的情况，他还是义无反顾地选择上路。

由于很多小区封控的原因，钟海南与客户更多的是通过电话交流。封控的前几天，全市婴幼儿用品供应紧张，电话另一端常常传来焦急、催促与不安。客户下单后，想尽办法用最短的时间把货送到他们的手上，钟海南每天都要仔细规划路线。本以为每个单子按部就班送到就好，可配送过程中各种意外状况还是屡屡出现。

有天送货，因为赶上政策调整，钟海南没能及时等到核酸结果，送完货，发现回不去家了，只能在车里住。钟海南说，这些吃过的苦都不算什么，即使他不做，也会有人来做。随着时间的推移，钟海南取的货也开始有了变化。

钟海南来自吉林，他自己的家乡最近疫情也很严重。对于自己所做的一切，他没敢告诉家乡的父母，怕他们担心。但钟海南并不孤单，这几天狂奔送货的路上总有好心人给他信心与勇气。

4月6日凌晨2点37分钟，钟海南拍了一段视频。视频里他说因为车辆抛锚，差一点奶粉和尿不湿送不到了客户手里，幸好碰见了一辆志愿者的车，并救援了他的车，才能正常送货。他说拍这段视频只是为了留个纪念，不想忘记疫情之中，这些为了城市运转穿着防护服看不清脸庞也不知身份的大白，还有那些素未谋面拿到物资向他问候的市民，他们是他坚持的动力。

4月7日凌晨3点，钟海南完成当天的20多单，收工回家。在当天召开的上海疫情防控新闻发布会上，婴儿奶粉等母婴产品购买难等问题，被列为重点保供事项。

目前，上海正在面临新冠疫情发生以来形势最为严峻的挑战。面对来势汹汹的疫情，全国一心、共克时艰。全国多个省份医护人员快速抵达上海，同心守“沪”。多地筹措爱心物资，守护上海“菜篮子”。为满足隔离家庭需要，上海已建成方舱医院100多个。同心聚力、共同战疫，这是让人心动，也是让人心安的场面。

在上海抗疫的这些天里，许多人扛起了责任，不计得失地付出，因为他们，这座似乎从未如此安静的城市多了许多温暖。而更多的上海市民则是用宅家的方式，并肩战“疫”、同心守“沪”。眼下，上海正在动员各方力量、全力以赴做好市民的生活物资保障工作。各方也在发挥各自职能和专业优势，强力支持上海防控工作。“一方有难、八方支援”的守望相助，正汇聚成战胜疫情的强大合力。坚守才能胜利，坚守定能胜利。只要大家心往一处想、劲往一处使，坚定信心、团结奋斗，相信胜利并不遥远，曙光就在前方。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)