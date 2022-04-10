北京大学北京冬奥会冬残奥会医疗保障人员表彰大会举行

表彰大会现场。北京大学医学部供图

人民网北京4月10日电 （记者闫妍）4月9日，北京大学2022年北京冬奥会、冬残奥会医疗保障人员表彰大会在北京大学百周年纪念讲堂举行。北京大学党委书记邱水平、北京大学校长郝平等出席表彰大会。

据介绍，北京冬奥会、冬残奥会期间，北京大学8家在京医院，累积近1000人次参与到医疗保障工作中，6家附属医院成为冬奥保障定点医院。作为“中国冰雪医疗卫生保障定点医院”，北京大学各附属医院全力以赴、配合流畅，用实际行动为冬奥医疗保障交上了满意的答卷。北京大学第三医院、北京大学冬奥志愿服务团队、北京大学第三医院崇礼院区获“北京冬奥会、冬残奥会突出贡献集体”称号。

邱水平在致辞中高度肯定北京大学医务工作者在此次冬奥会、冬残奥会中展现的新时代医务工作者的良好形象与崇高的职业精神，对医务工作者的辛勤付出表示感谢。他表示，全校师生要认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，大力弘扬北京冬奥精神，运用好冬奥遗产，以更加昂扬向上的精神状态，加快学校高质量发展的步伐。他代表学校党委提出三点希望：一是要以此次受到党中央、国务院表彰为新的起点，心怀“国之大者”，服务健康中国战略，为守护人民健康、增进人类共同福祉作出更多贡献；二是要把北京冬奥精神作为落实立德树人根本任务的宝贵资源，要融入教育教学工作的各个环节，下大力气培养更多党和人民信赖的好医生和医学科研工作者；三是要坚持交叉到底、融合到底，持续推进校本部与医学部全方位深度融合，进一步推动学校整体发展。

郝平宣读了表彰决定。北京大学决定对在北京冬奥会、冬残奥会医疗保障工作中作出突出贡献的医疗保障队员予以表彰和奖励，授予胡跃林等351名医疗保障队员“北京大学2022北京冬奥会、冬残奥会医疗保障先进个人”称号，授予王艳华等206名医疗保障队员“北京大学2022北京冬奥会、冬残奥会医疗保障优秀个人”称号。郝平号召全校师生向受表彰同志学习，发扬北京大学“敢为天下先”的优良传统，坚守北京大学医学“厚道”品德，为北京大学“双一流”建设、为实施健康中国战略贡献力量。

北京大学常务副校长、医学部主任乔杰介绍了北京大学冬奥医疗保障工作情况。北京大学各附属医院作为全国唯一参与北京、延庆、张家口3大冬奥赛区的医疗保障单位，以完备的救治体系、丰富的医疗保障经验，为冬奥提供了全方位、高效、及时的医疗保障。乔杰表示，北京大学将运用好这些宝贵经验，砥砺再出发，迎接北京大学医学办学110周年，以优异成绩向党的二十大献礼。

会上，来自北京大学8家附属医院的医护人员代表，深情讲述了北京冬奥会、冬残奥会期间参与服务保障工作的故事，重温了工作中的难忘瞬间与深切感悟。