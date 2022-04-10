人民网健康·生活
热词：滚动　疫情防控　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活

（今日谈）

坚守才能胜利

林亦辰

2022年04月10日08:21 来源：人民网－人民日报

　　不同的岗位，一样的坚守。医务人员日夜奋战，挺在抗疫最前沿；社区干部和志愿者舍小家、为大家，确保各项防疫和日常生活保障工作有序进行；快递员冒疫奔忙，做好居民生活物资配送服务；市民自觉配合核酸检测采样等防疫工作，通过线上等渠道互相帮助、互相打气……面对严峻复杂的疫情防控形势，上海广大干部群众风雨同舟、众志成城，在八方支援下，以不同的方式、用坚守和奉献，为尽快遏制疫情扩散蔓延贡献着自己的一份力量。

　　与病毒较量，是物质的角力，也是精神的对垒、意志力的比拼。来势汹汹的奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点。面对如此狡猾的奥密克戎变异株，一方面兵贵神速，我们必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，实现“以快制快”；另一方面“动态清零”需要时间，我们也必须咬紧牙关、坚持不懈，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚守防疫抗疫各个岗位，积小胜为大胜。惟有如此，才能早日战胜疫情。

　　行百里者半九十。当前，上海疫情处于高位流行，抗疫进入“最关键，最吃劲”阶段。越是在这样的时候，越要保持战略定力，越要以“咬定青山不放松”的韧劲、“越是艰险越向前”的拼劲，继续攻坚克难、顽强奋战。坚持再坚持，努力再努力，一定能尽快打赢这场大仗硬仗，尽快恢复生产生活秩序。

　　坚守才能胜利，坚守定能胜利。目前，各地已有数万名医务人员支援上海，江苏、浙江紧急为上海提供6万间隔离房，多地米面粮油、瓜果蔬菜等物资供应纷纷抵达抗疫一线，“一方有难、八方支援”的守望相助，正汇聚成战胜疫情的强大合力。只要大家心往一处想、劲往一处使，坚定信心、团结奋斗，相信胜利并不遥远，曙光就在前方。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月10日 01 版）

(责编：乔业琼、杨迪)


相关新闻


热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn