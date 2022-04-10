不同的岗位，一样的坚守。医务人员日夜奋战，挺在抗疫最前沿；社区干部和志愿者舍小家、为大家，确保各项防疫和日常生活保障工作有序进行；快递员冒疫奔忙，做好居民生活物资配送服务；市民自觉配合核酸检测采样等防疫工作，通过线上等渠道互相帮助、互相打气……面对严峻复杂的疫情防控形势，上海广大干部群众风雨同舟、众志成城，在八方支援下，以不同的方式、用坚守和奉献，为尽快遏制疫情扩散蔓延贡献着自己的一份力量。

与病毒较量，是物质的角力，也是精神的对垒、意志力的比拼。来势汹汹的奥密克戎变异株具有传播速度快、隐性感染和轻症病例比例高等特点。面对如此狡猾的奥密克戎变异株，一方面兵贵神速，我们必须坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，实现“以快制快”；另一方面“动态清零”需要时间，我们也必须咬紧牙关、坚持不懈，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚守防疫抗疫各个岗位，积小胜为大胜。惟有如此，才能早日战胜疫情。

行百里者半九十。当前，上海疫情处于高位流行，抗疫进入“最关键，最吃劲”阶段。越是在这样的时候，越要保持战略定力，越要以“咬定青山不放松”的韧劲、“越是艰险越向前”的拼劲，继续攻坚克难、顽强奋战。坚持再坚持，努力再努力，一定能尽快打赢这场大仗硬仗，尽快恢复生产生活秩序。

坚守才能胜利，坚守定能胜利。目前，各地已有数万名医务人员支援上海，江苏、浙江紧急为上海提供6万间隔离房，多地米面粮油、瓜果蔬菜等物资供应纷纷抵达抗疫一线，“一方有难、八方支援”的守望相助，正汇聚成战胜疫情的强大合力。只要大家心往一处想、劲往一处使，坚定信心、团结奋斗，相信胜利并不遥远，曙光就在前方。

《 人民日报 》（ 2022年04月10日 01 版）