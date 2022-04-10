新冠核酸检测再降价 30个省份已发文下调政府指导价

人民网北京4月10日电 （记者乔业琼）为适应新冠病毒肺炎疫情防控的形势变化，降低大规模核酸筛查和高频率检测的成本，近日，国家医保局办公室、国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制医疗救助组联合部署新一轮全国新冠核酸检测降价，要求各省份在2021年连续三次降价的基础上，于4月8日前将公立医疗机构新冠核酸检测的单人单检政府指导价下调至每人份不高于28元，多人混检政府指导价下调至每人份不高于8元，确有特殊情况的省份可延至4月30日前降价。

据悉，截至目前，全国30个省份已发文下调政府指导价。吉林、山东、黑龙江等27个省份将单人单检下调至每人份28元，新疆、海南、北京全国最低，分别是每人份25.1元、25元和24.9元。湖南、江西等23个省份将多人混检下调至每人份8元，山东、河北、安徽、内蒙古、广东等5个省份下调至每人份6元，北京下调至每人份不高于5.9元，新疆全国最低，每人份3.5元。