京津冀消协免费发放外卖“食安封签”

本报讯（记者 王薇）4月1日起，北京市《网络餐饮服务餐饮安全管理规范》（以下简称《规范》）正式实施。《规范》明确，外送食品打包应使用开启后无法复原的封签或一次性外包装袋。《规范》实施一周后，4月8日，北京、天津、河北省消协组织联合向外卖餐饮服务企业，发出推广使用“食安封签”的倡议，建议企业施行“一餐一封签”制度。同时，为引导企业养成自觉使用“封签”的习惯，三地消协向外卖餐饮企业赠送500万枚“食安封签”，有需要的企业可以进行免费申请。

近日，京津冀三地消协组织在美团等单位的支持下，向外卖订餐第三方平台、餐饮提供者、外卖配送单位及广大消费者发出倡议，建议施行“一餐一封签”制度。封签、外包装袋应具备撕开即销毁、无法复原等特点，确保配送途中外包装不拆签、不拆袋。同时，建议送餐人员在送餐前检查“食安封签”的完整性，对封签破损或者封签不完整的外卖食品，及时提请商家重新封签。建议广大消费者增强对“食安封签”的认识，尽可能选择订购实现密封的外卖餐食，接到餐品时，确认其外包装的完整性后再拆封。

倡议得到美团、饿了么、肯德基、汉堡王、必胜客、和合谷、呷哺呷哺、便利蜂、老诚一锅、稻香村、富士烧肉、小糖沫沫、筋牛哥、同和居、护国寺小吃等30余个品牌外卖餐饮服务企业响应，表示积极投入推广、使用“食安封签”的工作中。

同时，为引导企业养成使用“食安封签”的习惯，京津冀三地消协组织在有关单位的支持下，从即日起，向有关餐饮企业赠送500万枚“食安封签”让企业免费使用，该封签经过特殊设计，使用特殊材质，具备撕开即刻损毁，无法重复使用的特点，尽可能地确保配送途中外包装不拆袋。凡是有使用需求的企业，均可登录“京津冀消费维权联盟”抖音、快手号私信留言，京津冀三地消协将按照先到先得顺序向广大外卖餐饮企业赠送“食安封签”。