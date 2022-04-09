中新网4月9日电 据北京市卫健委网站消息，4月8日0时至24时，北京新增6例本土确诊病例(确诊病例1至5昨日均已通报)，无新增疑似病例和无症状感染者；新增2例境外输入确诊病例和1例无症状感染者，无新增疑似病例。治愈出院1例。

本土确诊病例

确诊病例1：现住丰台区太平桥街道菜户营甲88号鹏润家园文苑B座。4月3日到访过小金阁阁服装店，4月4日作为确诊病例的密切接触者进行进行居家隔离，4月5日进行集中隔离，4月7日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住北京华信医院南门小楼，为该院第三方员工。作为确诊病例的风险人员进行核酸检测，4月7日报告结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例3：现住丰台区东铁匠营街道东木樨园14号楼。4月4日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，4月7日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例4：现住丰台区东铁匠营街道东木樨园14号楼。4月4日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，4月7日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例5：现住朝阳区酒仙桥街道二街坊平房区。4月4日作为确诊病例的密切接触者进行集中隔离，4月7日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例6：现住顺义区后沙峪镇董各庄后街57号。4月4日作为确诊病例的次密切接触者进行集中隔离，4月8日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入确诊病例

确诊病例1：中国籍，4月7日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：中国香港籍，4月7日从中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店，当日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，4月8日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

已对上述病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。

目前北京市疫情防控正处于关键时期，形势依然严峻，要加快风险人员及物品排查速度，与病毒赛跑，短时间内有效阻断疫情传播。病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员、进返京风险人员，请立即主动向社区报告，配合各项防控措施。如果接到社区、流调人员电话，要积极配合，提供真实有效的个人信息，如实报告个人活动轨迹，对个人和家庭负责，履行好个人防控责任。