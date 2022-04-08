多措并举为群众排忧解难（抓细抓实各项防疫工作）

4月7日，上海市疫情防控工作新闻发布会上，上海市副市长、市疫情防控领导小组生活物资保障专班负责人陈通介绍，上海建立应急特需保供机制，深入细致摸排属地老人、妇婴、残疾人等特殊困难群体，做到底数清晰，逐一落实个性化保供方案，“我们尊重广大市民的每一通电话、每一个诉求”。

上海全市奋力保供，全国各地大力支援，而打通“最后一百米”的责任，则落在了社区。

超大城市，社区形态各异，不同群体关切点也不同。为了打通“最后一百米”，上海基层社区多措并举，党建、社会和市场力量拧成一股绳，奋力排忧解难，在特殊时期体现特殊精神和特殊担当。

党员干部亮身份

“200多份爱心餐，我们今天送完了！”4月7日中午，在普陀区长征镇新城党群服务中心，社区事务受理服务中心主任李炜罡长舒一口气。

平日里，长征镇一直有为行动不便的老人送爱心餐的服务。4月1日起浦西封控，社区食堂仍坚持为留守工作人员和老人们做饭。

此前，爱心餐配送由第三方负责，封控后，驻守党群服务中心的16名工作人员当起“送餐员”。

“兵分多路，用最短时间把餐食送到小区门口，再由居委会干部送到老人家中，确保老人拿到饭还是热的。”长征镇社区事务受理服务中心老龄办工作人员刘佳说。

爱心餐的受益群体，原为80周岁以上行动不便或长护险评估为5级以上的老人，此前共有178名。考虑到疫情防控期间很多老年人用餐受到影响，长征镇决定不再设门槛，规定凡是确有用餐困难的老年人都可以向居委会申请。如今，爱心餐每日送餐量在230至240份。

长宁区江苏路街道的岐山村小区，是上海知名新式里弄，拥有钱学森、施蛰存、杜重远等名人故居。“老弄堂四通八达，出入口很多”，岐山居民区党总支书记朱卫红说，为了有序防疫，弄堂所有小门都关闭，居民除了核酸检测足不出户。“将近100位老人出门不方便，医生和居委会干部就爬楼一个个采样。”

孕妇产检、患者血透、大重病就诊——江苏路街道居民服务组设立24小时专线，有需求必有回应。

“我们归纳了‘共情抗疫群众工作十法’，坚持生命优先、生活优先、安全优先”，江苏路街道党工委书记戴涛说，街道保留10个机关工作人员在街道防控指挥部协调工作，其余街道班子成员、党员干部等全部下沉居民区一线。

筛查启动至今，江苏路街道工作人员接听居民来电1394通、受理各类服务需求9492项，向独居老人、残障人士及经济困难家庭提供保障型蔬菜礼包138份，协助血透、大重病、孕产妇等外出就诊322人次、代配药702人次，为社区居民提供批量型保障菜品22911份。

上海各部门、地区党组织正统筹工作力量下沉社区，抽调机关、企事业单位党员干部下沉基层一线，31.3万名社区报到的在职党员化身“大白”“保安”“外卖小哥”“搬运工”……

志愿服务添力量

4月6日，在浦东新区北蔡镇，南新第四居民区党总支书记何秀梅穿着防护服，拿着电喇叭维持核酸检测秩序。

“为了避免居民接触，检测点位都是移动的”，一幢楼完成采样，她和志愿者搬起桌子、设备，带着医护人员迅速走向另外一幢。

南新第四居民区下辖2个居民小区，共有居民1800余户、4600余人。居委会和物业工作人员平均下来，每人要服务400位居民。

78岁的老党员戎凤英站了出来，带头在疫情防控一线帮忙。透过面罩，记者能看到她脸上的汗珠，“抗疫要靠大家，我是党员，虽然年纪大了，也要竭尽全力。”戎凤英说。

让何秀梅意外的是，很多以前不太参加社区活动的年轻人也加入进来。70名固定志愿者，每天负责送菜送药、组织核酸检测、帮助老人操作手机……“今天早上我还和志愿者们说，没有你们，我真的撑不下来，太感谢了！”何秀梅说。

位于闵行区的上海康城，是上海最大的半开放式社区，有286个楼栋、近4万居民。封控期间，这样大体量的小区如何管理，是极大的考验。

7日下午，上海康城第一居民区办公室门口，不时有人戴着口罩匆匆赶来，向居民区党总支书记、居委会主任周艳报到，“我是志愿者！”

“请出示核酸检测阴性证明！”正在忙碌的周艳直起身提醒。当天下午，居民区内要开展抗原检测，整箱整箱的试剂盒刚送到，她就在微信群发了通知。不到半个小时，20多名志愿者赶来，换上隔离服进行分装。

“居委会基本工作人员只有9人，要为6000多位居民服务，防疫、保供千头万绪，工作量太大，根本忙不过来”，周艳说，好在有志愿者挺身而出，目前登记在册的有100多名。

群策群力保供应

“我母亲92岁了，心绞痛发作，有什么办法？”4月2日，一位居民在嘉里华庭一期微信群求助。一个小时内，小区群策群力，凑齐急用药品、血氧计、带心电图功能的手表，居委会开好外出就医证明，直到老人生命体征平稳，大家才放下心。

小区所属的曹家堰居民区党总支书记计凤林说：“特殊时期，居民自治发挥了重要作用，解决急难，也加深了邻里感情。”

嘉里华庭还是一个涉外小区，近半居民为海外人士。如何让他们理解抗疫要求，避免不必要的冲突？几位志愿者把上海防疫要求翻译成外语，发给外籍居民，让他们也充分理解、配合防疫。

7日中午，普陀区象源丽都小区门口，摆放数百包蔬菜、鸡蛋、水果。

“这都是居民团购的，300份，我们帮送到居民楼下”，满头大汗的居民谢冠红说，居民自发组群团购，多方拓展渠道和货源。

“我不会骑电瓶车，为了送菜现学的”，象源丽都居民区党总支书记倪晓倩说，近40位小区“蓝骑士”，打通了社区配送的“最后一百米”。

市场力量和居民自治力量，是抗疫保供的生力军。

陈通表示，上海支持保供企业在全国统筹调配资源，引进充实新的保供人员。允许非涉疫原因被封控在小区的快递小哥等保供人员，走出封控区，回到保供岗位。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 02 版）