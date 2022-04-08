德国宣布将取消“自愿隔离” 继续“强制隔离”

据新华社柏林4月7日电 （记者张毅荣）德国联邦卫生部长劳特巴赫6日表示，此前宣布从下月开始允许新冠感染者自愿进行隔离的措施是“错误的”，德国将继续沿用新冠感染者强制隔离政策。

劳特巴赫当天在社交媒体上发文说，在感染新冠病毒后终止隔离的安排是“错误的，也不会到来”。他强调说，新冠不是感冒，因此感染新冠后必须由卫生当局“安排并控制”隔离。

劳特巴赫此前宣布，德国政府从5月1日起取消对新冠感染者的强制隔离政策，届时只“强烈建议”新冠感染者和接触者自愿隔离5天并避免与他人接触。

目前，德国原则上取消了大多数新冠防疫措施，仅要求人们在医院、护理机构内以及搭乘公共交通工具时戴口罩，在中小学和养老院定期开展新冠病毒检测，仅在疫情高发的“热点地区”实施更加严格的防疫措施。

《 人民日报 》（ 2022年04月08日 17 版）