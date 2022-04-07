《“十四五”中医药发展规划》印发 这些内容与你密切相关

近日，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》（以下简称《规划》），对“十四五”时期中医药工作进行全面部署。这是首个以国务院办公厅名义印发的中医药五年规划，为实现新时期中医药高质量发展明确了举措，提供了保障。

《规划》针对中医药服务体系、人才、传承创新、产业和健康服务业、文化、开放发展、治理能力等方面提出7大发展目标。统筹医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域，提出10个主要任务，以及15项主要发展指标。

《规划》的印发实施会给我们的生活带来哪些改变？就此人民网记者采访了相关专家。一起来看看，这些内容与你密切相关。

中医药老年健康服务更完善

“为服务新时期人民群众健康需求，加强中医医院老年健康和康复服务体系建设，《规划》设置了‘二级以上中医医院设置康复（医学）科的比例’‘二级以上公立中医医院设置老年病科的比例’2个指标。”国家中医药管理局监测统计中心主任李宗友在接受人民网记者采访时表示，《规划》提出逐步在二级以上中医医院设置老年病科，增加老年病床数量，开展老年病、慢性病防治和康复护理。同时，推动二级以上中医医院与养老机构合作共建。

首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉认为，推进中医药老年健康服务向农村、社区、家庭下沉是《规划》的一大亮点。鼓励有条件的中医医院开展社区和居家中医药老年健康服务，鼓励中医医师加入老年医学科工作团队和家庭医生签约团队，鼓励中医医师在养老机构提供保健咨询和调理服务。

中医药应急处置能力明显提升

新冠肺炎疫情发生以来，中医药全面参与疫情防控救治，作出了重要贡献。《规划》提出，提升中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。

“这反映出国家对中医药防疫工作寄予的厚望，也体现了中医药在未来参与新发突发传染病和公共卫生事件应急处置中具有不可或缺的地位。”李宗友说。

北京中医药大学党委书记谷晓红认为，新冠肺炎疫情也为医学教育带来了新挑战，为人才培养带来了新思考。在未来的教学工作中，将把中医思维、中医经典、师承教育贯穿整个过程，增加危急重症救治及疫病防治内容。

中医药文化发展愈加繁荣

推动中医药文化繁荣发展是中医药事业发展的重要组成。国家中医药管理局相关负责人介绍，中医药文化弘扬工程是中华优秀传统文化传承发展工程“十四五”重点项目之一。

该负责人表示，“十四五”时期，将进一步推进中医药文化传播行动，通过举办一批群众性活动，打造一批传播平台，推出一批精品力作，推动中医药文化贯穿国民教育等，让科学的中医药科普知识更广泛地触达群众，让中医药文化更深度地融入群众生产生活。将进一步推进中医药博物馆事业发展，建设国家中医药博物馆，打造宣传展示中医药文化内涵及发展历程的重要窗口。将进一步促进中医药与文化产业融合发展，引导支持中医药题材文艺创作，丰富中医药文化精品和优质服务供给。（实习生李佳悦对本文亦有贡献）