4月5日0—24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例311例和无症状感染者16766例。3月以来，上海累计报告阳性感染者超过7.3万例，目前疫情还在高位运行，形势极其严峻，牵动着全国人民的心。

奥密克戎变异毒株传播速度快、隐匿性强，开展全员核酸检测，是打赢疫情防控阻击战的关键一仗。4月4日，上海启动了全市核酸筛查，对2500多万人同步开展检测，是一场巨大的考验。

各地医务人员纷纷支援，志愿者们日夜奋战，齐心抗疫，共同守“沪”，截至4月5日8时，上海市共采样2566.5万人、242.7万管，已经完成检测192.5万管，其余样本还在检测当中。

目前，上海单日最大核酸检测能力达到400万管，这背后离不开核酸检测人员的全力以赴。

面对着千万计的样本，核酸检测工作人员都要做些什么？核酸报告是怎么出来的？来自浦东市场监管局的王守法，作为一名抗疫志愿者，记录下了他参与核酸检测的工作笔记。

“在上海学习生活了14年，我早已把这里当成了自己的家，这座城市的气息早已融入我的血液中，她的一举一动都牵动着我的心绪。”看到身边的很多伙伴们都在为抗疫拼搏奋战，王守法也一直想找机会贡献自己的力量。

3月21日，看到浦东发布紧急招募核酸检测工作志愿者的公告，王守法第一时间就报了名。

在局领导和部门领导的大力支持下，有着PCR检测经验的王守法被安排到上海金域医学检验所开展为期一周的志愿支援工作。

“为了抗疫，离开实验室8年之久的我，再次穿上了白大褂。”从接受样本、分拆样本、吸取加样、核酸提取、核酸扩增到报告审核、报告签发，核酸检测的7个环节都需要专人负责，由于检测人手紧张，王守法在各个环节来回奔忙，“哪里需要就去哪里”。

与病毒赛跑，要求“快”字当头，为了让市民能够尽快获取核酸检测结果，王守法和检验所的100多名工作人员及志愿者们都在默默努力着。检验所每天需要检测约3万—5万管大概30万—50万份样本，平均每人需要检测3000—5000份样本，检验所里48台PCR检测仪24小时满负荷运转，人员也不能断，随时都要发报告，这样的工作强度，大家都在咬牙坚持。“大家心里都攒着一股力量，那就是相信坚持就是胜利，坚持才能胜利。”王守法表示。

除了高强度的工作，核酸检测还要“近距离”面对检测出的阳性样本。为了保护更多的人，王守法选择勇敢逆行，成为核酸检测志愿者后，他每天不辞辛劳，驱车60多公里，往返浦兴与周浦。但他也有担忧：“我孩子很小，还没有接种疫苗。”王守法除了自己加强防护外，还要每天进行核酸检测，完成工作后，也要进行彻底的消毒后才“敢”回家。

3月26日，王守法所住小区也实行了封控管理，为保证能顺利参加核酸检测工作，他选择住在检验所附近的酒店，而那天晚上，王守法的孩子因为没等到他回家，做梦都梦到了爸爸。

核酸检测志愿者在抗疫前线全力以赴，离不开志愿者的家人们在背后默默支持。“我只是短期的志愿支持，那些长期坚守在抗疫一线的人，他们需要很长时间离开家，离开自己的亲人，他们更值得我们敬佩！”王守法表示，每一名志愿者的身后都有一个志愿者家庭，或大或小，有你有我。也许你永远都不会知道他们的名字，但他们和志愿者一样，都是这场抗疫战的支持者和参与者。

4月6日，上海再一次开展全市范围内的核酸或抗原检测。王守法呼吁：“大家在做核酸检测时，一定要做好防护，保持距离，防止交叉感染。打赢疫情防控攻坚战，需要我们每个人的努力！”