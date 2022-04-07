小金阁阁服装店相关疫情已感染16人

打赢疫情防控阻击战

4月5日16时至6日16时，本市新增本土新冠病毒感染者7例，其中确诊病例5例、无症状感染者2例；顺义区4例、朝阳区3例。昨天下午，北京市第301场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，北京青年报记者从现场获悉，小金阁阁服装店相关聚集性疫情已造成16人感染。本市将完善进返京人员抵京后核酸检测和健康监测措施，进返京人员应及时主动向所在社区（村）、单位、酒店等报告，抵京24小时后至72小时之间进行核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，持检测阴性证明方可返岗。此外，北京艾乐婴幼儿园已有两人确诊，朝阳区已对该园所在的酒仙桥路52号进行临时管控。

小金阁阁服装店聚集性疫情已造成16人感染

昨天的发布会上，庞星火介绍了感染者的具体情况。感染者98、99：均为感染者88的同事，工作地点同感染者88。感染者98现住顺义区后沙峪镇董各庄村北小街1号，感染者99现住顺义区南法信镇华英园3号楼。4月4日作为感染者88的密切接触者进行集中隔离，4月5日报告核酸检测结果均为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。

感染者100：为感染者90的家人，现住址同感染者90，工作地点为朝阳区望京SOHO塔2C座。4月4日作为感染者90的密切接触者进行集中隔离，4月5日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

感染者101：现住顺义区后沙峪镇董各庄后街57号，工作地点为朝阳区东方科技园1号楼B座。4月4日作为感染者92的密切接触者进行集中隔离，4月5日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

感染者102：现住朝阳区酒仙桥街道二街坊平房区。4月4日作为感染者88的密切接触者进行集中隔离，4月6日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为无症状感染者。

感染者103：为感染者88的家人，现住址同感染者88。4月4日作为感染者88的密切接触者进行集中隔离，4月6日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

感染者104：为感染者94的家人，现住址同感染者94。4月4日作为感染者94的密切接触者进行集中隔离，4月6日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

庞星火介绍，对上述感染者已开展流行病学调查和密切接触者追踪，对涉及的风险点位进行排查，对各类风险人员实施分类管控，“截至目前，小金阁阁服装店相关聚集性疫情已造成16人感染，其中店员8人、家属及同住人员6人、其他相关人员2人”。

部分感染者病毒属于奥密克戎变异株

庞星火介绍，市疾控中心对4月4日通报的感染者89、91至95的样本进行全基因组测序结果显示，病毒均属于奥密克戎变异株，与国内及本市既往本土病例同源性低，与2022年2月欧美地区及亚洲部分国家已上传的毒株同源性较高，但存在一定差异。对4月4日通报的感染者96的样本进行全基因组测序结果提示，病毒属于奥密克戎变异株，与本市既往本土病例同源性低，与近期京外聚集性疫情病毒高度同源。该感染者曾于3月31日乘坐航班返京，综合流行病学调查及基因测序结果，初步认为感染者96在京外感染可能性较大。

庞星火提示，要坚持“动态清零”总方针，加快风险人员及物品排查速度，与病毒赛跑，以最小代价、最短时间有效阻断疫情传播。要落实四方责任，严格各项防控措施，学校及托幼机构等人群密集场所仍是本市防控重点，要建立基础信息台账，重点关注返京员工、师生，督促其遵守进返京疫情防控政策，按要求进行核酸检测、健康监测，不得带病上班、上学。要加强缺勤监测、晨午检等工作，如有学生出现发热、咳嗽等症状，及时报告相关部门，按规定就医。

“再次提醒广大市民朋友，请与病例活动轨迹有交集人员、接到健康宝弹窗提示人员立即向社区、单位报告，配合各项防控措施，接到社区、流调人员电话时一定要积极配合，提供真实有效的个人信息，如实报告个人活动轨迹，对个人和家庭负责，履行好个人防控责任。”庞星火对市民做出上述提示。

坚持“动态清零”总方针不动摇 动态有序扩大筛查范围

北京市委宣传部副部长徐和建介绍，本市防控形势严峻复杂。各级各部门各单位要坚持“动态清零”总方针不动摇，快速响应、管控风险，按照“快、严、准、实”要求，不折不扣落实各项疫情防控措施，迅速阻断病毒传播链条。本市要坚持快字当头，人、物、环境同检，全面排查锁定病例所涉风险点位和风险人员，确保不漏一人。加强跨区信息横传，各区接单即办，迅速落位管控，并举一反三，查补漏洞，筑牢防控屏障。加强疫情研判，动态有序扩大筛查范围，提升检测效率，做到快检快出。

徐和建介绍，本市要进一步强化外控内筛。完善进返京人员抵京后核酸检测和健康监测措施。进返京人员及时主动向所在社区（村）、单位、酒店等报告，抵京24小时后至72小时之间进行核酸检测，7日内不聚餐、不聚会、不前往人群密集场所，持检测阴性证明方可返岗。扩大重点行业、重点人群筛查范围，把养老机构、学校、进口货物行业和经常接触国际货物邮件人员、货车司机等纳入常态化内筛。以老年人为重点，持续推进疫苗接种工作。加强信息平台建设，为快速精准处置疫情提供有力支撑。