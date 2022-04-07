“两岸一家亲 抗疫也有我”

据新华社福州电 （记者邰晓安、秦宏）手持采样标本管，拿出棉签细致地采样后，将棉签头插入标本管折断，再将标本管放好并麻利地完成双手消毒，然后进行下一例采样……从4月3日0时上岗到早上8时换班，50岁的台胞志愿者柯鸿德只休息了半个多小时。

在福建泉州晋江新一轮全域全员核酸采样中，柯鸿德变身“大白”，完成了超过2000人的采样工作。

柯鸿德生于高雄，有多年牙科工作经历，于2021年到祖籍地泉州晋江开设了一家牙科诊所。看好大陆的发展前景，他已将事业重心逐渐转移到福建。

3月13日以来，泉州发生本土新冠肺炎疫情，成为全省抗疫的主战场。晋江疫情吃紧，全市列入管控区。之前在疫情期间亲历的一件事，让柯鸿德决心投入到当地的志愿服务中。

柯鸿德患有慢性荨麻疹，疫情管控期间复发，亟需用药，而他出不了门，只好电话求助小区物业管理人员。“早上发出求助信息，晚上志愿者就把药送到了我手上。”柯鸿德感动地说。事后他得知，负责疫情防控卫生服务的工作组每天都在汇集民众求医购药信息，为了帮他找到所需药品，志愿者找了整整一天。

“我们常说‘取之于社会，用之于社会’。”柯鸿德说，自己是一名专业医疗人员，也要尽一份社会责任。

为了与病毒赛跑，晋江紧急在200余万常住人口中展开多轮全域全员核酸大筛。看到医护力量紧张，柯鸿德3月22日向有关部门主动请缨，成为一名身着防护服的“大白”，支援核酸采样工作。

以台胞身份参与疫情防控工作，柯鸿德开始还有些顾虑，“但本地卫健局负责人说，大家都是一家人，对于我这种有医护经验的人员，他们非常欢迎！”他回忆。

成为“大白”后，柯鸿德亲身体会到抗疫一线医护人员的辛苦。他说，为了抢时间，经常凌晨就要开始做核酸采样的准备工作，即使是大风和降温的天气，几小时工作下来衣服还是会湿透。

“这两年我以一个台胞的视角，在福建多个地方看到大陆为了战胜疫情、保护人民健康作出的巨大努力。”柯鸿德说，以晋江为例，实行社区管控以后，那么多民众足不出户，他们的日常吃饭、就医买药等问题，政府都有细致的安排。

“‘两岸一家亲’，大家同根同源，只要守望相助、齐心协力，一定能够早日战胜疫情。”柯鸿德说。