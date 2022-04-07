努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务（履职故事）

在湖北省武汉市东西湖区，华中科技大学同济医学院附属协和医院质子中心项目工地一片繁忙景象。“项目建成后，将快速带动和提升湖北省乃至华中地区的肿瘤诊疗水平，填补中南地区质子治疗的空白。”全国政协委员、华中科技大学同济医学院附属协和医院院长胡豫说。

今年全国两会，胡豫提出了“加快推进公立医院高质量发展”的提案。“公立医院作为医疗卫生行业创新链、产业链和应用链的结合点，发挥着重要作用。建议加快推进医疗资源均衡布局、逐步完善医学科技创新体系等，方便群众就近治疗疑难重症。”胡豫说，医院质子中心的建设，正是这一建议的体现。

去年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的医药卫生界、教育界委员时强调，“努力为人民群众提供更加优质高效的健康服务”。作为现场发言的委员之一，胡豫牢记总书记嘱托，坚持立足工作实际履职尽责，反映行业诉求。

有一次，胡豫在某西部地区调研发现，近年来，尽管当地政府在改善贫困群众生活条件方面加大投入、持续发力，但农村缺医少药的局面并没有完全改变。在一户三口之家，女主人患有宫颈癌，虽然有新农合和大病医保报销一定比例，但全年光看病花销仍高达2万元，而全家一年收入也才3万元，面临返贫风险。这让胡豫很受触动。

“如何防止因病致贫、因病返贫，是巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的重大挑战。”胡豫表示，他查阅了大量资料，在去年的全国两会上提出了“继续推进医疗对口帮扶 巩固拓展健康扶贫成果”的提案。

“农村居民健康保健意识相对较弱，对于一些重点病种的预防意识不足，小毛病往往拖成大病。”胡豫建议，在推进优质医疗资源下沉过程中，因地制宜开展乡村健康科普行动，引导居民养成健康文明的生活方式，实现不得病、少得病、晚得病；定向开展农村儿童先心病，妇女乳腺癌、宫颈癌等重点病种筛查诊治，做到早诊断早治疗；重点突出脑卒中、创伤等重点疾病诊疗方案的标准化建设，加强人才带教，提升救治能力。

创新推进智慧医疗、远程医疗帮扶是胡豫关注的另一个重点。在走访调研时，胡豫体会到互联网诊疗在解决优质医疗资源时空分布不均中具有明显优势。为进一步提升基层医疗服务水平，他建议，选取部分医疗机构作为试点，更新升级远程医疗基础设施，将远程医疗平台由院级向科室延伸，增强可及性和便捷性；探索政府主导，医院、科研院所、企业等多方协同研发应用的新模式，建立互联网医院质控标准和评价管理体系，提高线上医疗服务质量。

《 人民日报 》（ 2022年04月07日 18 版）