上海核酸采样总体平稳有序

上海市5日召开新闻发布会介绍疫情防控最新情况。上海市政府副秘书长、市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉介绍，在中央和兄弟省市强力支持下，目前上海单日最大核酸检测能力达400万管。全市共设置了约2万个采样点，组织了约5万名采样人员。在广大市民积极配合下，全市核酸采样工作总体平稳有序。截至5日8时，全市共采样2566.5万人、242.7万管，已完成检测192.5万管，其余样本还在检测之中。

目前，上海积极筹措救治床位和隔离房源，扩充了一批市级定点医院，新建投用了一批方舱医院，床位总数约4.77万张，还有3万张床位即将投入使用。与此同时，各区积极挖潜增量，选取符合防疫条件的宾馆酒店、体育场馆、会展中心、培训中心等场所，建立临时中转隔离管理点62处，边筛查、边转运，全力提高转运效率。

为保障市民群众的基本生活需求，上海专门成立了生活物资保障专班，迅速启动蔬菜应急保供机制，加强市外货源对接，实施蔬菜直供、直配，建立了10个应急保供大仓，与50家外延蔬菜生产基地、77个主供应基地和蔬菜主产区做好产销对接。

目前，上海市生活物资供应总体充足。“我们正动员各方力量积极参与，由社区工作者、志愿者、下沉干部等组成服务保障队伍，努力把生活物资送到千家万户。”顾洪辉说。

此外，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室昨晚发布消息称：4月4日全市新一轮核酸采样工作基本完成，随后还将有序开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作。待上述工作全部完成后，将根据国家有关规定，结合筛查结果，明确后续管控措施。在此之前，全市将继续实施封控管理，除因病就医等外，严格落实“足不出户”。（李景）