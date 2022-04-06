出发！抵达！守“沪”者们来了

出发！抵达！

或顶着凌晨的寒风，或迎着初升的朝阳，来自15个省份和解放军部队的3.8万名守“沪”者们来了！

无须过多动员，一声令下，各地从踊跃报名的人员中，抽调出抗疫经验丰富的“老兵”驰援上海。四面八方的医务人员、抗议力量涓流入海般向沪上汇聚。

无锡市中医医院心血管科护师宗迪菲就是其中的一员。

4月3日晚上9时40分，在无锡本地已接连3天支援社区核酸采样工作，刚刚回家洗完澡后，正准备给孩子讲睡前故事，临时又接到上级通知，需要连夜赴上海支援。虽不舍家中幼子，她还是毫无怨言地收拾行装，即刻赶往集结点，再次逆行出征。

根据以往的经验，疫情防控期间，需要长期进行血透的患者对医疗资源的依赖度很大。因此，无锡市先期抵达上海的508名医疗队员中，专门配有10名血透室护士，他们入驻临港方舱医院后，立即为长期血透患者提供专业护理服务。

据统计，江苏省已累计派出1.4万余名“白衣卫士”组成的采样队、检测队、方舱队支援上海。

身后是万家灯火，前方就是上海。在飞驰的列车上，江西援沪疫情防控前方指挥部指挥长罗礼生协调列车长开通各车厢广播，通过广播再次进行援沪工作动员。一天下来，指挥部很多组员接打电话超过百来个，手机都烫手。抵达上海第一天，江西援沪医疗队就完成核酸采样47.99万人次。

同一天，一支来自东北的医疗队完成集结。1034名医护人员分别来自黑龙江省齐齐哈尔、牡丹江、鹤岗等10个地市，随时准备赴上海支援新冠肺炎疫情医疗救治工作，计划将承担核酸采样和接管方舱医院工作。

在安徽，蚌埠医学院援沪医疗队在该校治淮校区规培楼前集结，乘坐大巴赶赴上海，将在上海市安徽方舱医院集中开展新冠肺炎患者救治工作。

蚌埠医学院全体教职医护员工对上海有着特殊的情结。1958年，为改变安徽北部地区人民缺医少药的困境，上海第二医学院选派优秀医疗、教学骨干人员支援新建的蚌埠医学院，为学校建设发展奠定坚实基础。本次援沪，该校医护人员踊跃报名，经严格选拔，两家附属医院组建了由97名专业医生和护理人员、院感专职人员组成的援沪医疗队。

3日，载有1500名医护人员的高铁从天津西站发车，启程奔赴上海为抗击奥密克戎贡献天津力量。“医疗队分别来自25家医疗单位和10个区。按照国家对方舱医院每100名患者1名医生、5名护士的配置，今天，天津派出的250名医生和1250名护士将赴上海方舱医院工作，帮助上海打赢这场防疫战。后续，还将有500名医护人员组成的核酸采样队赴上海进行支援。”天津市援助上海医疗队领队、天津市人民医院党委书记朱思伟说。

“来自兄弟省份的温暖和深情，上海不会忘记！”上海市政府发言人4日表示，向来自全国各地支援上海的逆行英雄表达由衷的敬意和谢意。

（记者杨仑 过国忠 金凤 魏依晨 李丽云 吴长锋 陈曦）