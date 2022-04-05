吉林“Z世代”消杀队：在家乡吹响“集合哨”

伴随着消杀设备的轰鸣声，消毒水的气味在空气中开始弥漫。4日下午，在吉林市森邻里小区，5个年轻人各自背起50多斤重的消杀设备，分头前往“高危”封控单元。

当他们遇到被转运的阳性感染者，会格外留意其途经的区域，立即上前消杀。吉林市本轮疫情已经持续30余天，在船营区致和街道所辖的三个社区，这只“Z世代”志愿者队伍驻扎了20天。

5名年轻人来自以吉林大学生为主的蓝天救援队，经过专业培训“上岗”。他们负责60多个封控单元的消杀，以及部分小区居民生活物资的配送。

池思源是江南大学大二学生，她是这支小分队里的“话事人”：工作如何分配，与社区、居民、保供商店的沟通，都由她来完成。

“我这个寒假太漫长了。”池思源说，2月份她要返校时，学校所在地发生疫情。3月她再次准备动身，家乡吉林又暴发疫情。

作为教师的母亲已在小区卡点驻守多日，父亲则在方舱当志愿者，池思源认为，她作为年轻人也不会缺席。

工作时，池思源极为认真。她会检查自己和队员的防护装备，防护服的袖口、裤脚都要用胶布封住。清明时节，气温持续走高，密不透风的防护服对体力是考验。

王瑞是刚退伍的消防员，其“体力管理”十分出色，背起消杀设备上下楼更为轻松。

庞振宇是汽车维修师，他用自己的专业知识维护、维修消杀设备。几天前，消杀设备因持续作业出了故障，他用几十分钟修好，让消杀作业得以继续。

刘贵博和李可心在长春读大学，因疫情无法返校。白天他们完成消杀作业，夜晚则会补上当天的课。

在消杀现场，队员们合作密切。每完成一个封控楼道的消杀，都会再对彼此做一轮消杀。

按照吉林市管控措施的要求，在外服务的志愿者要接受“闭环管理”。这些接受过专业培训的年轻人早已提前采取相应措施，3月15日起就住在社区。

年轻人会想念妈妈做的饭菜，也会惦记家人的安全。但大家更懂得，在疫情面前，工作更重要，现在的家乡需要他们。(记者 石洪宇)