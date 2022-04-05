特写：近2500万上海市民同日接受核酸筛查

“任务紧急，驰援上海核酸检测！”4日0时，安徽静安中西医结合医院的医生小雯已坐上了开往上海市的援沪医疗大巴。

她与队友在数小时前接到紧急通知，披星戴月从安徽省合肥市出发，前往上海。“出来时很匆忙，我从家带了一个巨大的行李箱，怕要在上海住上一段。”她说。

清晨5时许，小雯一行抵达位于上海徐汇区的盛大花园小区，在这里等待她的是与她合作开展筛查的上海社区防疫工作者和志愿者们。

4日上海市公布的数据显示，3日全天新增本土新冠肺炎确诊病例425例、无症状感染者8581例。

为快速遏制新冠肺炎疫情的蔓延势头，中国的经济中心城市——上海自4日6时起在全市开展史无前例的核酸大筛查，相关检测涉及近2500万上海市民。在这样一座特大型城市开展全员核酸筛查，上海医疗和防疫史上堪称首次。时间有限、“工程”浩大，全力阻击病毒是当务之急。

小雯是全国援沪医务工作者中的一员。据初步统计，中国15个省份已派出医务人员38000多人，他们中有的承担方舱医院医疗队任务，有的负责核酸采样、实验室检测等任务。

与小雯类似，不舍昼夜守护上海的还有5万公安民警。清晨上海市公安局黄浦分局警力全员集结，驻守外滩、南京路步行街、人民广场等地标，与社区防疫人员协同配合。

老人和孩童是全员核酸筛查中容易被忽视的群体，上海基层开通了“绿色通道”或上门采样小分队等，提供专门服务。

4日上午，上海虹口区欧阳路街道核酸检测“彩虹”应急采样小分队，得知社区内有一户“空巢”老人家庭，无法下楼做核酸检测，立即上门协助采样。在徐汇区天平街道，一些居委会工作人员为辖区内的孕妇、母婴检测者提供便捷服务。

“176户390人，今天6点到8点半，全体居民核酸检测快速搞定！”身穿白色防护服、戴着口罩和面屏的特雷通集团董事会主席兼首席执行官、丹麦人李曦萌也积极参与了4日的核酸筛查。

他和家人所居住的上海长宁区伦敦广场小区，近半数居民是外籍人士，分别来自美国、英国、德国、西班牙、日本、马来西亚、新加坡等地。在此轮疫情波动中，李曦萌主动申请担任社区志愿者，与中国居民一道协助完成核酸检测的信息登记，并维持秩序。

李曦萌认为，4日上午开展的全市大筛查，整个核酸采样的流程越来越合理化，效率提升。“这和社区志愿者的加入很有关系。我们都是‘一家人’，当务之急，就是克服疫情带来的各种困难，共渡难关。”他说。

上海的全员核酸筛查既不漏老人、孩子，也不漏外国人。此外在上海全域静态管理期间保障全市物资供应的人员群体，也有专门的核酸检测保障。

上午9时许，来自甘肃天水的饿了么外卖骑手温宝安来到白玉兰广场，接受每日定时检测。“这里的整体设置让我感觉特别放心，大家秩序也很好。”他说。

3月下旬以来，温宝安每天“一直在路上”，他说，有了定时核酸检测的保障，对自己的健康状况有了底，能更加全身心投入到为他人服务的工作中。

4日19时许，上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室发布消息，4日全市已基本完成新一轮核酸采样。

夜幕降临，小雯已登上返回合肥市的援沪医疗大巴。她说，这是自己第一次来上海，还没时间仔细看看这座城市。她与盛大花园小区的志愿者们合影留念，居民们对她再三感谢。“等疫情过去，希望有机会再来看看。”她说。