“对高龄、严重基础病患者有严重威胁”——国家赴吉林医疗救治组专家谈奥密克戎危害性

国内外疫情数据显示，奥密克戎变异株的传播速度快、隐匿性强，重症患者比例相对低。但是否如一些人所说的“零重症”“流感化”？奥密克戎变异株的危害性到底如何？国家赴吉林医疗救治组专家日前接受新华社记者采访，结合吉林市、长春市两地感染者救治情况，作出解读回应。

仍有患者要上呼吸机

自3月2日吉林市本轮疫情发生以来，累计报告新冠肺炎感染者近2.5万人，其中大部分为无症状感染者和轻症患者，占比97.5%。

国家赴吉林医疗救治组专家、四川大学华西天府医院院长康焰告诉记者，按照分级分类集中收治的原则，无症状感染者和轻症患者进行集中隔离管理，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例集中收治于吉林市中心医院等定点医疗机构。

据介绍，截至4月3日，吉林市中心医院收治的患者中累计重型50名、危重型35名。目前仍有10名患者需气管插管机械通气，即需要有创呼吸机支持呼吸。

“由国家专家组专家驻点指导定点医疗机构规范开展诊疗，将重型、危重型病例全部收入重症监护病房治疗，按照多学科协同、‘一人一策’的原则救治重症患者，最大程度提高治愈率、降低死亡率。”康焰说。

基础病患者有较大风险

“新冠肺炎造成的损害与患者基础疾病造成的损害叠加，是导致患者病情恶化的重要原因。”康焰针对吉林市救治情况分析表示，奥密克戎变异株对高龄患者、合并严重基础病患者等特殊人群具有严重威胁，特别是对于长期卧床、血液透析患者等基础情况差、免疫力低的人群威胁更大。

国家赴吉林医疗救治组专家、广州医科大学附属第一医院重症医学科主任医师桑岭介绍，吉林市本轮疫情中尿毒症患者感染比例较高，从目前诊治情况看，此类患者的肺炎表现重，转阴时间长，与患者的基础性疾病叠加后容易发展为重型和危重型。

国家赴长春医疗救治专家组组长、哈尔滨医科大学附属第一医院院长于凯江介绍，长春市本轮疫情发生以来至4月3日18时，新冠肺炎感染者16312名，其中普通型患者411名、重型患者42名、危重型患者2名。

“一些有基础疾病的患者，刚来时是轻型或普通型，但后来出现了转型，病情加重。”于凯江说。

重症患者中完成疫苗全程接种比例偏低

在吉林医药学院附属医院，本轮疫情累计收治了124例阳性的尿毒症透析患者。

桑岭告诉记者，这些患者的疫苗接种率仅为11%。由于大部分患者未接种疫苗，且免疫力低下，导致患者中重型和危重型占比15.3%，显著高于普通人群。

康焰介绍，吉林市中心医院收治的重型和危重型患者，呈现出高龄、疫苗接种比例低、基础疾病重等特点。完成2针新冠灭活疫苗接种的人占比约15%，显著低于普通人群。

“从吉林市疫情来看，要保护人民群众的健康权益，坚持‘动态清零’总方针不动摇十分必要。”康焰说，同时应继续加强疫苗接种，重症救治资源前移，实现重症患者早发现、早干预。