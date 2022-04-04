如果疫情防控速度不能超过奥密克戎变异毒株的传播速度，感染者的数量很可能以指数曲线态势增加。 “动态清零”所需要的时间可能更长了，但我们从严从实从快把防控措施落实到每一个环节，就一定能实现“动态清零”目标。疫情依然严峻，积极信号也在不断传来，坚持科学精准防控，坚持“从快从严”跑到病毒前面，我们一定能够积小胜为大胜，坚决打赢这场疫情防控硬仗。

国务院副总理孙春兰4月2日从吉林赶赴上海调研疫情防控工作。孙春兰强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，态度坚决果断，行动迅速有力，把党中央、国务院关于疫情防控的决策部署落到实处，加紧推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治，有关部门要发挥各自职能和专业优势，调集检测能力、医务人员、防控物资等资源力量，强力支持上海防控工作，同心协力尽快打赢这场大仗硬仗。

党中央、国务院对上海疫情防控工作高度重视。作为有着2500万人口的特大城市，上海要应对奥密克戎疫情，同时还要保持核心功能的正常运转，任务艰巨、挑战巨大。两年多的疫情防控实践证明，越是特大城市，越要尽锐出战，以快制快，用最短时间遏制疫情扩散。目前，上海正按照党中央、国务院的部署要求，尽快提升核酸检测能力，周密组织开展全员核酸筛查；抓紧改扩建方舱医院和定点收治医院，快速转运收治感染者，及时追踪管控风险人员；从严从紧加强社区管控，保障好居民基本生活和正常就医需求，开展区域协查，严防疫情外溢。

“从快从严”是科学精准防控的精髓。奥密克戎变异毒株由于传染性强、传播速度快，加上有相当比例无症状感染者，使得动态清零的难度更大了。如果疫情防控速度不能超过奥密克戎变异毒株的传播速度，一步慢步步慢，感染者的数量很可能以指数曲线态势增加。如果疫情防控工作不能做到彻底严格，不能发现、管理每一个感染者，包括无症状感染者，感染者的数量也很可能越来越多。疫情防控如果做不到“从快从严”，不论医疗条件有多完备，都可能面临击穿的危险。

4月2日0时至24时，上海新增本土新冠肺炎确诊病例438例和无症状感染者7788例。当日，国内新增本土感染者数量也在武汉疫情之后首次破万。4月2日的相关疫情数字中，还有一点值得关注，上海本土确诊病例中，有73例为此前无症状感染者转归。数据显示，随着上海疫情发展，当地无症状感染者转归确诊的数量正在逐渐增多。这一疫情发展特点证明，对无症状感染者必须采取“应收尽收”“应隔尽隔”措施，否则不仅可能造成疫情持续传播，也会让感染者面临极大的健康风险。

从近期防控实践来看，要阻断奥密克戎变异株传播，必须做好隔离资源的储备。要避免出现“小、散、乱” ，确保“应隔尽隔”、规范隔离。为此要建设方舱医院，确保快速收治无症状感染者和轻型患者，缓解当地医疗资源紧张。面对疫情冲击，有关重点地区要坚持科学精准防控，从严从紧从细从实做好各项疫情防控工作，力争在短时间内控制疫情。

随着党中央、国务院关于疫情防控的决策部署落实到位，上海应对疫情的各项防控措施正在有力有序推进。本次疫情以来，上海陆续启用后备定点医院，改建一批方舱医院，同时改建了一些大型公共设施，努力实现感染者应收尽收。加上强化核酸检测等系列措施，上海正在为尽早实现社会面动态清零打下扎实基础。

面对奥密克戎变异株，“动态清零”所需要的时间可能更长了，但我们从严从实从快把防控措施落实到每一个环节，就一定能实现“动态清零”目标。经过不懈努力，此前疫情严重的吉林市，目前社区新发现的感染者明显下降，疫情已得到有效控制。其中长春市3月11日封闭管理，3月20日提级管控，经历了疫情持续胶着和严峻考验，长春市疫情防控已到了发起总攻阶段，将利用5天时间，全面实施清零攻坚行动，尽快实现全社会动态清零。

疫情依然严峻，积极信号也在不断传来，坚持就是胜利。坚持科学精准防控，坚持“从快从严”跑到病毒前面，我们一定能够积小胜为大胜，坚决打赢这场疫情防控硬仗。