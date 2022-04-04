澳门推动年长者及慢性病患者接种疫苗

本报澳门4月3日电 （记者富子梅）近日，澳门特别行政区卫生局开展一系列便利接种疫苗服务，包括增设新冠疫苗流动接种车、门诊及住院患者评估和即时接种服务、上门接种疫苗服务等，多渠道提升年长者及慢性病患者的接种率。

澳门卫生局日前对两部紧急医疗服务专车进行内部结构调整，作为新冠疫苗流动接种站。每辆疫苗接种车配备3至4名医护人员，每天可为约56人提供接种服务，还可为长期卧床和行动不便者上门接种。卫生局局长罗奕龙1日与疫苗接种团队一道，测试车内的生命体征监测仪器和急救设备，演示疫苗接种登记和评估流程等。卫生局将与社会服务团体合作，协助或运送行动不便的长者和长期卧床的慢性病患者到疫苗接种车内接种。

截至目前，澳门60-69岁接种率为74.9%，70-79岁为65.1%，80岁或以上为40%。接种率虽有上升，但情况仍不理想。根据社会工作局提供的资料，目前，澳门24间长者院舍约有八成院友已接种最少一剂新冠病毒疫苗。

此外，为促进慢性病患者接种疫苗，澳门卫生局已于仁伯爵综合医院各个专科门诊和卫生中心成人保健门诊增加新冠病毒疫苗接种评估职能，为门诊及住院患者提供评估和即时接种服务。