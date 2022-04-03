张伯礼谈此轮疫情：应该坚定抗疫信心

近期，我国本土聚集性疫情呈现出点多、面广、频发的特点，疫情防控工作依然面临严峻挑战。中国工程院院士张伯礼接受新华社记者采访时表示，即便是面对奥密克戎变异株，只要采取积极有效的防疫措施，依旧可以得到控制。“希望大家坚定信心。”

此轮疫情能否

得到有效管控？

张伯礼认为，目前世界上很多国家都已经“躺平”，我国百姓最关心的问题是，目前阶段奥密克戎变异株引发的多点散发、局部规模暴发的本土疫情到底能否得到有效的管控？我国疫情防控经验证明，靠有效的政府行政措施，以及广大群众的积极配合，可以实现精准防控、动态清零的目标，即便出现疫情局部规模暴发的情况，也依旧可以很快将其控制住。

“因此，我相信即便是面对奥密克戎变异株，只要采取有效的措施，依旧可防可控。大家要坚定信心。”张伯礼说。

为何无症状感染者

人数多、比例高？

张伯礼表示，无症状感染者人数多、比例高是本轮疫情的明显特点。他解释，这一新特点的出现，首先与奥密克戎变异株自身特点有关，奥密克戎变异株传染力增强，但毒性相对减弱，临床症状也会相对较轻，很多感染者感染后短时间内没有表现出临床症状。

此外，张伯礼认为这与我国及时筛查、早期就发现感染者相关，也与疫苗接种率不断提高密切相关。他表示，疫情出现后各地均进行了大范围筛查，因为发现较早，不少患者尚在感染初期，尚未出现感染症状。“另外，我国居民已经大规模进行了疫苗接种，人群的机体免疫力增强。”

新冠病例复阳

是否还有传染性？

张伯礼介绍，新冠病例少部分出现复阳，但却不再具备传染性，这点已经得到全球大多数专家的公认。截至目前，尚未发现复阳病例传染他人的现象。他表示，新冠肺炎感染者的治疗过程中，采用中西医结合的方式，复阳率会进一步降低，目前天津等地采取的“治疗和康复一体化”干预模式，对于减少复阳也起到了明显的效果。

对疫情防控

还有哪些建议？

“对于无症状感染者增多，不能掉以轻心。”张伯礼表示，“西医无症状，中医有证候”，对于无症状感染者要积极重视，特别是年龄大、有基础病、体质弱、肥胖、有不良生活嗜好等高危因素的人群。一是虽无症状，但一样有传染性；二是今天无症状，部分患者可能两三天就出现症状了。因此宜采用“先症而治，截断病势”治疗策略，根据中医证候进行治疗，可以促进核酸转阴。

他表示，对于轻症也不能忽视，关键在早期干预。新版方案指出将轻型患者集中隔离管理，是说轻症可以不去医院，可以去方舱或宾馆隔离观察。不去医院可避免轻症患者挤兑医疗资源，但并不是可以不治疗，尤其对上述所说的高危人群，用中药治疗有确切的疗效。

“戴口罩、勤洗手、勤通风、少聚集等防疫措施依旧需要坚持做好。”张伯礼强调，这些行之有效的防疫措施，很长一段时间都要坚持。

据新华社