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成都：室内密闭文旅场所限流50% 暂停跨省团队旅游

2022年04月03日09:18 来源：新华社

　　记者从4月2日晚在成都市召开的疫情防控新闻发布会上获悉，按照疫情防控最新要求，成都全市互联网上网服务经营场所（网吧、网咖）和文化娱乐场所（KTV、电玩城）等室内密闭文旅场所实施限流，所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%。同时，全市旅行社及在线旅游企业全部暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

　　据悉，4月1日0时至2日18时，成都市此轮疫情已累计报告本土确诊病例3例和3例无症状感染者。

　　成都市文化广电旅游局副局长王健介绍，在清明节期间，成都将强化人员密集场所的防控措施。要求全市A级旅游景区、文博场所、文化馆、图书馆、美术馆等各类公共文旅场所要严格落实“限量、预约、错峰”的要求。同时，组织宾馆、酒店、民宿、文化娱乐场所、A级旅游景区等重点岗位工作人员，在清明节前和节后各开展一次核酸检测。

　　据悉，成都还将严格控制聚集性文旅活动，坚持“非必要不举办”，确需举办的按照“谁主办、谁负责”的原则，要制定疫情防控应急预案。（记者董小红）

(责编：袁勃、刘军涛)


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