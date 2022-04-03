长春疫情上升与聚集性疫情并引发社区感染有关

新华社长春4月2日电（记者段续、赵丹丹）记者在2日召开的吉林省新冠疫情防控工作新闻发布会上了解到，目前，长春市的疫情上升与近日农贸市场、工地等单位出现聚集性疫情并引发社区感染有关。

4月1日0-24时，吉林省新增本土确诊病例1730例，其中长春市1544例。新增本土无症状感染者1244例，其中长春市894例。吉林省卫健委副主任张力表示，目前，长春市的疫情上升与近日农贸市场、工地等单位出现聚集性疫情并引发社区感染有关，需抓紧扭转疫情发展态势；吉林市、长春市九台区疫情得到有效遏制，但仍需稳固疫情防控成果并降低日新发感染者数量。

在隔离管控方面，张力表示，对各地到期未腾退房源和可使用房源全面排查，统筹调度使用，提高“清仓”效率。截至4月1日18时，全省可用隔离房间5433间。有序推进隔离期满和治愈出院师生返校安置和服务保障工作，相关高校按照“一校一策”制定返校方案。

在生活物资保障方面，吉林省现在每天有1000吨左右“蔬菜包”抵达长春市。吉林省商务厅副厅长吕继伟表示，到4月1日，长春市共接收各地支援蔬菜包近50万个，这部分蔬菜包由社区配送，采用市场化手段保供应。同时，辽宁省捐赠2691吨蔬菜已分别运抵吉林市、长春市，河北省支援的4万份蔬菜包将于4月3日启运。辽宁和河北捐赠的蔬菜，优先保障困难群众等特殊群体。目前，长春市蔬菜企业库存3896吨，能够满足市场供应，正加快专业化物流配送，尽早把蔬菜包送到居民家中。

长春市政府副秘书长刘任远表示，在全力保障蔬菜物资接收、配送的同时，对运输车辆进行卫生防疫消杀，在蔬菜分发前采集物表样本进行检测，确保安全。