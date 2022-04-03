在密接隔离点如何避免交叉感染？专家这样说

原标题：在密接隔离点如何避免交叉感染？通常要隔离多久？来看专家解读

2日，记者从复旦大学附属中山医院获悉，该院感染病科主任、上海市新冠肺炎医疗救治专家组成员就网友关心的九大问题进行了详细解读：

01邻居是“阳性”，我该怎么办？

首先不要恐慌。等待有关部门如CDC或居委会的通知。在此期间注意好环境通风，规范佩戴口罩，保持安全的社交距离。此外有条件的可以进行核酸或抗原检测。

02密接通常要隔离多久？

虽然奥密克戎的潜伏期相对较短：短则1天，平均3天，最长要6—7天左右。但目前按照国家的要求，依然需要14+7（集中隔离+居家医学观察）。

03在密接隔离点如何避免交叉感染？

隔离期间应听从安排，不要擅自离开房间，如在走廊中散步等行为是绝对禁止的。同时提高免疫功能，尤其在隔离期间，保持良好的心情和充足的睡眠，适当在屋里进行一些活动，这些都可以增强你的抵抗力，有利于抵抗病毒。

04怎么知道自己是否已经得了新冠？

奥密克戎较2年以前的新冠原始病毒有很大不同，真正肺炎的比例很低，绝大部分的CT检测都是显示正常，大部分感染者也都为无症状，少部分感染者有发烧症状。现在确诊新冠的“金标准”就是核酸检测。但是普通市民无法实现每天都核酸检测，所以还有个办法是抗原检测。上海市一周之前给全体市民发放了抗原试剂盒。

抗原检测的优点是可自己检测，但不足之处在于灵敏度相对低，尤其在发病的第一天潜伏期以及发病一周以后，它的检测结果往往会显示阴性。但在起病以后1~2天起的连续5天之内，是病毒传染性很高的一段时间，抗原检测可以测出阳性，及时发现病例。所以建议大家家中常备抗原试剂盒，当自己有怀疑或周围有发烧人群时候可以测试一下，必要的时候可以多次检测。

05在公司上班如何预防新冠？

在当下，规范佩戴口罩、通风、手卫生以及物表消毒是非常重要的。现在每天新增的无症状感染者非常多，可能随时会有感染的风险，这时候要当心是否会被一起办公的同事感染，尤其是办公空间比较狭小的情况下。上班中被感染的高风险因素是用餐，因为要不可避免地摘掉口罩，特别建议大家一定要错峰就餐。

06奥密克戎有200种后遗症？会致死吗？

这种说法是大大夸大了它的后遗症。作为一种病毒感染，奥密克戎和两年前经常侵犯下呼吸道的病毒类型相比，主要局限于上呼吸道。只要患者免疫功能正常，后遗症很少会出现，基本上可以完全康复。目前奥密克戎感染者95%以上是无症状和轻型，普通型也只有3%-5%，重型和危重型罕见。

07奥密克戎用什么药物治疗？

无症状和轻型为主，基本不用药。有喉咙痛、肌肉酸痛、发热症状的，可以用感冒退热药。很少数人可能合并细菌感染，口服抗菌药物即可。有高危因素的，比如高龄患者，对这些人群我们要重点保护。如有感染，通过专家评估，起病5天内，使用奈玛特韦/利托那韦片（Paxlovid）可有效抑制发展为重症、避免患者死亡。同时，中医中药也能发挥重要的作用，在高危人群中早期使用，可以有效遏制病情加重。

08确诊新冠要隔离多久？

核酸转阴，间隔24小时以上，连续2次就可以出院，从起病到核酸转阴通常2周左右，后阶段基本无传染性。

09出了隔离治疗点，衣物要怎么处理？

有扔掉或烧毁的说法，这是不必要的。常温下病毒在很多物体表面存活时间1-2天，衣物放在行李箱或塑料袋，放几天就没有传染性了。（记者 王殿甲）