广西以有力高效的监督推进疫情防控

2月4日，广西百色市德保县发生新冠肺炎本土疫情，并迅速波及其他7个县（市、区）。在党中央、国务院坚强领导下，广西壮族自治区党委、政府带领全区人民与病毒打擂、与时间赛跑，采取有力措施迅速稳定疫情防控大局。从2月4日发现病例，到7日全市管控，再到15日逐步解封，短短11天就斩断社区传播链条，基本实现社会面清零。

争分夺秒，以快制快。在这次疫情阻击战中，广西壮族自治区纪委监委主动扛起防控监督责任，通过联合督查组“上门督”力推上级决策部署精准贯彻“下沉查”力推各项防控措施精准落实，开展“回头看”力推问题精准整改，创新打造“上门督—下沉查—回头看”监督闭环。“以快制快”护航疫情防控，国务院联防联控机制综合组赴广西工作组给予高度肯定，认为自治区纪委监委牵头成立联合督查组，以有力高效的监督工作打通疫情防控“最初一公里”和“最后一公里”，为推动疫情防控措施落实落地提供有力保障。

“上门督”：打通疫情防控“最初一公里”

百色此轮疫情波及边境城市和广袤山区，深深牵动党中央的心。党中央派出国家工作组，指导百色市疫情防控阻击战歼灭战。自治区党委书记刘宁，自治区主席蓝天立第一时间作出批示，成立自治区百色市疫情处置联合指挥部，启动应急处置，深入一线靠前指挥，坚决打赢这场硬仗。

“把强化疫情防控监督作为捍卫‘两个确立’、做到‘两个维护’的重大实践检验。”自治区党委常委、自治区纪委书记、自治区监委主任房灵敏对疫情防控监督工作提出明确要求。自治区纪委监委立即派出工作组赴百色抗疫一线，全程统筹疫情防控监督工作。

2月9日，国家工作组指令“成立督导组，确保责任到人、落实到位。”指挥部闻令而动，由自治区纪委监委牵头联合自治区党委组织部、督查室等部门，整合市级监督力量，成立指挥部督查工作组及12个县（市、区）分指挥部督查小组。依托驻点督查“1+12”扁平化管理的高效督查工作体系，对核酸检测、流调溯源、隔离转运、社区管控、医疗救治、物资保障等措施落实全天候全链条督战督导。

“我们这里防控工作人手不够。”德保县都安乡村民心急如焚，反映部分乡领导、村干部被集中隔离，难以开展流调、隔离转运等工作。国家工作组迅速提出“配齐、配实、配强社区管控工作队伍”的工作建议。

联合督查组按照问题“秒”发现、任务“秒”分解、整改“秒”落实、结果“秒”反馈的目标要求，发出措辞严肃的督办通知。指挥部把工作建议分解细化成工作任务，联合督查组即时制发督查任务清单和督办通知，快速把任务精准分解落实到指挥部各工作组、德保县分指挥部和市县主要领导手上。

“快，关键要快！”联合督查组探索推出“上门督”模式，派专人每两小时到指挥部各工作组登门督查，就任务清单逐项对账，加速推进落实，力争日结日清。指挥部负责人表示：“‘上门督’有力压实‘一把手’政治责任、主体责任、属地责任，精准快速打通了疫情防控‘最初一公里’。”

“上门督”，一“督”即发。当日，德保县组织57名干部进驻都安乡，并组建临时班子，召集300多名党员干部转移6个屯重点人群，组织近300名党员干部、志愿者到隔离点工作。联合督查组以点带面，推动全市建强社区管控工作队伍，为阻断传播链条夯实基础。

监督保障与防控工作同部署同推进。2月11日，指挥部部署“全域敲门行动”，清查居民底数，组织全员核酸检测。当晚，指挥部各工作组、市县党政主要领导即收到督办通知。联合督查组紧跟着“上门督”，紧盯“关键少数”，拧紧责任链条，推动实施“全域敲门行动”。

随后，国家工作组提出开展“扫地行动”的建议，促进应查尽查、应隔尽隔。联合督查组即时“上门督”促核酸检测工作组抓紧制定行动方案，督促各工作组和各县主要领导落实，推动消除防控盲区、病例“见峰探底”。

“上门督”力推形成“问题即查、任务即办、整改即改、结果即复”，督出速度、力度、精准度。联合督查组围绕国家工作组指导意见和指挥部工作部署，下发督办通知72份，分解形成151项具体工作任务，有力有效保障疫情防控部署要求不折不扣贯彻落实。

“下沉查”：打通疫情防控“中梗阻”

疫情阻击战歼灭战，“战场”在乡村山区，是一场环境复杂、形势严峻的大战大考。

2月6日，自治区纪委监委第八监督检查室与百色市纪委监委组成“室地”联合检查组，直插疫情最严重的德保县，督促该县迅速组建综合协调、联防联控等8个防控工作组。联合检查组立即下沉到乡镇村屯、核酸检测点、隔离点、执勤卡点、商场超市、医疗机构等防控重点场所开展检查。

“疫情防控最吃紧的时候，竟然还有人办寿宴。”2月13日，联合检查组到德保县东凌镇登限村检查，发现念洞屯有两户人家大办宴席，镇、村两级却浑然不觉。检查组立即督促该县组织核酸检测，最终查出多名确诊病例。

调查发现，镇党委政府、村“两委”存在形式主义官僚主义问题，落实上级防疫“喜事缓办、丧事简办、宴席不办”规定不到位。联合检查组协调县纪委通报这起疫情防控不力典型案例，立案查处8人并通报曝光，形成强力震慑。

“‘下沉查’聚焦发现和纠治疫情防控中的作风问题，力推防控举措落地落实。”联合督查组组长、自治区纪委常委、自治区监委委员蒋才忠表示，重点开展核酸检测、转运隔离、全城管控、居家隔离、社会面管控等方面检查，剑指不担当、不作为、乱作为、推诿扯皮等形式主义官僚主义问题。在德保县，联合督查组发现并督促整改问题63个，快速有力降低疫情外溢风险。

“下沉查”成为“监督挺在前面”的生动实践。自治区纪委监委示范带动市、县纪委监委采取“室组地”“室地”联动模式，并整合乡镇纪检员、村级监督员等基层监督力量，实行兵团作战、片区协同、联合下沉。

2月8日上午，百色市纪委监委第六审查调查室与驻市商务局纪检监察组、右江区纪委监委组成“室组地”联合检查组，深入超市检查物资供应保障。超市反映急需解决通行证问题。联合检查组督促右江区商务局立行立改，当天中午就发放了通行证，确保车辆及时进城。

“下沉查”力推形成发现问题、即时反馈、督促整改、问题销号的监督闭环，高效打通“中梗阻”，快速推动防控措施精准落实到县、乡、村、屯、户、人。

“回头看”：打通疫情防控“最后一公里”

“各县设立黄码医院，方便黄码人员就医。”2月11日，国家工作组提出建议。联合督查组到指挥部、分指挥部各工作组开展“上门督”。第二天上午，12个县（市、区）全部设立黄码医院。

各县（市、区）都落实到位了吗？2月13日，自治区、市、县三级纪检监察机关“回头看”督导组全面开展“回头看”，发现靖西市设定市中医医院为黄码医院，但由于条件所限没有妇产科，黄码人员无法进行产检和生产。

督导组现场反馈意见，要求靖西市立即调配资源增设妇产科。2月15日，督导组杀“回马枪”，确认妇产科已经设立并开始接诊黄码人员。督导组负责人表示：“‘回头看’监督重点查纠敷衍了事、‘整改一阵风’等突出问题，推动整改精准落实、问题清零见底。”

“上门督”紧盯“上头”责任落实，“下沉查”聚焦基层落实，即时推动国家工作组工作建议、指挥部督办事项落实和问题整改，二者相辅相成、相得益彰。对整改确实不能即时完成、易出现反弹的，列入重点监督清单进行“回头看”，逐项过筛、举一反三，形成“督促改—回头看—再督促”监督闭环。

发扬钉钉子精神“回头看”，推动整改触底见效。随着疫情防控取得重大阶段性成果，联合指挥部决定2月15日起6个无确诊病例县全部解除封控，除德保县、靖西市外，右江区等4个有确诊病例的县（区）“封控区继续封控、防范区继续防范”。

“回头看”监督推动防控工作走深走实。2月20日，德保县5家隔离酒店部分阳性转出人员房间环境检测仍呈阳性，督导组要求火速开展消毒消杀工作。第二天，督导组“回头看”，确认整改全部到位。

“上门督—下沉查—回头看”的大监督闭环，力推疫情防控争分夺秒、以快制快，为扑灭疫情赢得宝贵时间。三级纪检监察机关累计派出督（检）查组1036个，发现并督促整改问题1509个，提出意见建议1255条，通报78个单位、20人，精准跟进保障责任措施落实落细。2月27日，百色全市降为低风险地区，全面恢复正常生产生活秩序。今年3月，广西全面推行“上门督—下沉查—回头看”大监督闭环，推动牢牢守住不发生疫情规模性反弹的底线。