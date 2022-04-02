“狮子山下  你我同守”（人民论坛）

“感谢你们，为生命争分夺秒”“辛苦了，再次见证中国速度”“国家的强大给了香港很大的底气”……近日，位于香港落马洲河套地区的中央援港应急医院项目一期电路全面接通，进入联调联试阶段，赢得网友点赞。随着各种医疗设备进驻、调试，为护佑更多生命做好准备，该项目将有效提升香港收治新冠肺炎确诊患者的能力。

一段时间以来，面对具有超强传播性的奥密克戎毒株，香港新增病例大幅上升，形势一度异常严峻。危急时刻，应香港特区政府请求，中央政府全力支援，香港特区政府负起主体责任，共同打响疫情防控阻击战。从内地专家组、医护人员快速赴港，到核酸检测队集结香江；从火眼实验室、移动检测车、快速检测包等投入使用，到不到一个月时间建成6个方舱医院、增加约2万张床位；从开辟水上物资供应航线，到创新开通铁路援港班列……中央援港抗疫，顺应了香港社会的主流民意，体现了“一国两制”的初心。

援港抗疫工作以最快速度、最强力度、最大覆盖度展开，有力提振了香港市民抗击疫情、战胜疫情的决心和信心。一项项实际行动，一个个感人事迹，充分体现内地与香港血脉相连的骨肉亲情，充分体现中央的关怀，充分彰显中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。

援建，见证人民至上、生命至上的理念和担当。有人把应急医院、方舱医院等称作“生命之舟”。在中央援建香港应急医院项目一期施工现场，两万余名来自五湖四海的建设者面对异常艰苦的条件，争分夺秒、全力以赴，锚定30天建成500张床位负压病房的目标，攻克“在豆腐上建房子”的工程难题。支撑他们克服困难、无私奉献的，是听党召唤的坚定意志、爱国主义的朴素情怀，以及与香港同胞共渡难关的深情厚谊。

在元朗社区隔离设施交接仪式现场，一条条饱含深情的标语令人动容——“中央援港 同心抗疫”“时间就是生命 争分夺秒抗疫”“狮子山下 你我同守”；方舱旁边背景板上的参建人员照片，定格了一个个默默付出的身影——有的挥汗如雨，有的头顶烈日，还有的披星戴月。快一点、再快一点，令人瞩目的中国速度背后，凝结着广大建设者的汗水和心血。

“物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。”同心抗疫、共克时艰，凝聚起稳控疫情的决心和信心，也熔铸了更强的向心力。香港紫荆研究院发布的一项调查显示，超过八成半市民认可中央专家组提出的抗疫“减少死亡、减少重症、减少感染”目标，逾八成市民因中央支援而增强抗疫信心。

香港是中国的香港，香港的命运从来同祖国紧密相连。不只是应对新冠肺炎疫情，祖国永远是香港最大的底气与信心，是香港战胜任何风险困难的坚定靠山和坚强后盾。今年是香港回归祖国25周年。历史和现实充分证明，“香港好，国家好；国家好，香港更好”。香港与内地同呼吸、共命运，肩并肩、心连心，汇聚万众一心、同甘共苦的磅礴力量，就能书写团结就是力量的时代新篇。

“谁不深爱香港？唯有共同抗疫。”一曲《狮子山下 同心抗疫》，唱出了香港市民抗疫的共识：爱与团结。让香港的明天更加美好，是每一个爱香港、爱国家者的心之所向、行之所往。香港与内地心连心，一定能筑起抗击疫情的坚实健康屏障，也必将为香港“一国两制”实践行稳致远提供坚实保障。

《 人民日报 》（ 2022年04月02日 04 版）