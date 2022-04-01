直播预告：发挥中医药优势 预防与治疗奥密克戎

目前，全球新冠肺炎疫情仍在流行，具有强传染性的奥密克戎变异株也迅速波及我国多个省份，为我国疫情防控工作提出严峻挑战。阻击新冠肺炎疫情，我们能做什么？

4月2日16:00，首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长刘清泉将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“发挥中医药优势，预防与治疗奥密克戎”话题与公众进行分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

刘清泉，主任医师，教授，博士生导师。原任北京中医药大学东直门医院副院长，现任北京中医医院院长、党委副书记。兼任中华中医药学会常务理事、急诊分会主任委员，中华中医药学会医师规范化培训与考核分会主任委员，中华中医药学会医院管理分会副主任委员，北京中西医结合学会会长，中国医师协会中医师分会副会长，中国医师协会继续教育分会中医住院医师规范化培训委员会副主任委员，世界中医药学会联合会医院感染管理专业委员会会长，中国医师协会常务理事，中国医师协会继续教育分会常务理事，中国中西医结合学会常务理事，北京中医药学会医院管理委员会主任委员，中国国际文化交流中心理事，北京市红十字会理事；并担任《中国中医急症杂志》《中国中西医结合急救杂志》《中华中西临床杂志》《中国社区医师杂志》等杂志的编委。

擅长：

从事中医、中西医结合内科医疗、教学及科研工作近三十年。主要研究领域是中西医结合防治突发传染病、脓毒症、耐药菌感染、MODS、心肺脑复苏等急危重症。

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