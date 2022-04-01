“这里的核酸检测是草莓味的”（养生杂谈）

连日来，华夏大地上发生的几件抗疫故事让人心里暖暖的——

在辽宁沈阳西铁社区，居民田勇心疼医护人员冻手，主动借出5辆带有取暖设备的草莓售货车。居民笑称这里做的是“草莓味的核酸检测”，并喊话田勇：“摊主，你把草莓备足了，你仗义，大家更仗义。等疫情结束，我们都去买草莓！”

在广东深圳，一位市民凌晨下楼扔垃圾时偶然听见从河南过来支援的“大白”说肚子饿了，转身回家就煮了一大盘饺子送过去。

在安徽马鞍山，为了让防疫人员吃口热乎面，王木洒和马阿飞牙夫妻俩把面馆搬到了宁芜高速口附近，免费制作拉面。

草莓味的核酸检测、深夜的饺子、高速口的拉面……桩桩件件，看似细微，却蕴涵着万众一心的力量。在疫情防控过程中，社会各行各业的普通人挺身而出，筑成全民战疫的钢铁长城。

开餐馆的、打乒乓球的、当法官的、送外卖的……如今，他们有了一个共同的名字——“志愿者”。维持秩序、报送信息、核酸检测、消毒杀菌、运送物资……他们用忙碌的身影守护着万家安康，让人们深切感受到守望相助的力量。

微光点点，灿若星辰；火炬烨烨，辉若日月。在和新冠病毒战斗的岁月里，我们目睹了太多这样的感人瞬间。

疫情面前，没有人是旁观者，因为“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针早已深入人心，“人民至上、生命至上”的理念早已成为各方共识。每当疫情来临，人们总会迅速行动起来，无数个“我”组成“我们”、无数个“小家”组成“大家”，人们心往一处想、劲往一处使，汇聚起团结如一人的强大合力，书写了荡气回肠的战疫篇章。

正如一句诗所言：“我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、虹霓。”眼下，吉林、上海等地正奋力抗疫，来自全国四面八方的驰援令人动容：从“你们的菜篮子，我们来守护”，到“同根同源，共饮一江水”，再到“为长春人民作点贡献是值得的”……华夏大地上涌动着的，是同气连枝的人间大爱；将举国上下拧成一股绳的，是患难与共的家国情怀。只要14亿多中国人团结一心，还有什么难关闯不过？有什么事情办不成？

“积力之所举，则无不胜也。”只要我们和衷共济、心手相牵齐抗疫，点点微光定能汇聚成战胜疫情的万丈光芒。