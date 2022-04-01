精准施策补齐民生短板（多棱镜）

回应民生关切，满足人民日益增长的美好生活需要，除了要以钉钉子精神常抓不懈，还得讲求精准施策

民生无小事，枝叶总关情。今年《政府工作报告》提出，“要始终把人民群众安危冷暖放在心上，察实情、办实事、求实效，及时回应民生关切”。这为我们做好各项民生工作提出了高要求，提供了新启示。

近年来，我国着力保障和改善民生，加快发展社会事业，已建成世界上规模最大的社会保障体系，民生保障网织得越来越密实。但在兜住底的基础上，还需进一步思考如何兜准底、兜好底。回应民生关切，满足人民日益增长的美好生活需要，除了要以钉钉子精神常抓不懈，还得讲求精准施策。

兜准底、兜好底，要找准重点人群。“对困难群众，我们要格外关注、格外关爱、格外关心，帮助他们排忧解难。”当前我国民生保障覆盖更广，但仍有一些人需要更大力度的支持关爱。越是困难群众，越需要以绣花功夫来帮助他们脱困。这要求我们更加关爱困难群众，精准发现困难对象及救助需求；帮扶举措也要找对点、帮到位，多些雪中送炭。以残障人员为例，前不久举办的北京冬残奥会让人们更加关注我国的困难残障人员。对他们的帮扶，除了给予普惠性的公共服务和资金帮扶外，在就业指导、居家改造、无障碍出行、康复治疗、心理支持等方面还需下更大力气来改善。

兜准底、兜好底，要多问需于民。“业绩好不好，要看群众实际感受，由群众来评判。”出台民生举措前，应多问问群众烦心事、操心事，才能使服务更精准，考虑更周全。比如，随着老龄化程度加深，养老需求日益多样化、个性化，但一些养老服务供给却不能很好匹配需求，集中体现在一些服务不好用、不会用等问题上。要多从老年人体验出发，比如对于线上服务，可增强语音交互等功能，减少繁琐的输入环节，让老年人更接受、更适应。

民生保障是一项系统性工程，兜准底、兜好底不等于只从细微处着眼，补齐短板也不等于只瞄着短板，需要运用系统思维统筹兼顾。以城市内涝治理为例，城市是生命体、有机体，治理内涝涉及水利、应急、住建等多部门，关系防灾减灾救灾全过程。一些地方的实践表明，下好一盘棋，治理效果显著改善。如有的城市适度超前建设管网，应对长期挑战；推动多部门联合响应，完善防抗救一体化机制；保留更多绿地湿地，减少硬化面积等。

“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”保障和改善民生没有终点，只有持续不断的新起点。坚持把人民群众的小事当做自己的大事，从人民群众关心的事情做起，运用精准的思维方法，精准施策补齐短板，才能更好解答百姓所忧所盼，把好事做实，把实事做好。

《 人民日报 》（ 2022年04月01日 19 版）