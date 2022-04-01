您“误判”自身心理健康了吗？

近日，在浙江省嘉兴市儿童青少年心理健康服务总站，学生们体验绘画辅导课，通过绘画的方式进行情绪释放和心理疏导。

徐 昱摄（新华社发）

本报北京电 （陈得）“我是不是心理出现问题了？”不少人在深夜抑郁、不开心时，都发出过这样的灵魂拷问。近日，丁香医生发布的《2022国民健康洞察报告》（简称为《报告》）指出，对大多数人而言，这其实是多虑了。

相比前两年公众将健康单一地理解为“身体健康”和“不生病”不同，《报告》发现，2021年人们看待健康的方式愈加成熟，心理健康和生理健康被视为同等重要。

《报告》显示，在各种健康困扰中，焦虑、抑郁等情绪困扰稳居第一，91%的受访者在调查中自认为有心理问题，事实上，只有30％的人确诊，这表明公众在心理健康方面存在焦虑情绪。《报告》发现，年龄越低的人，担心自己有心理疾病的比例越高，在众多自认为患有心理问题的人中，“00后”“95后”和“90后”位居前列。而工作时间比较长的人担心患有各种心理问题的比例更高，可见高强度工作带来的心理压力对人们情绪影响较大，是人们“自我误判”的重要原因之一。

心理上的焦虑，也反映在人们对自身的心理健康评价上。《报告》称，人们的心理健康期待值高达8.38分，心理健康自评分却只有6.64分，而对社会心理健康的评价更是“不及格”，只给出了5.75分。

为什么人们对自己的心理健康评价平平，却又认为高于社会平均水平？在北京社会心理联合会科普委员会副秘书长叶壮看来，当面对现实挑战时，人们的心理会自然而然地激活一个“开关”，打开内心中一个叫做“优于平均效应”的机制，从而进行积极自我调适，将内心的感受合理化，于是就会产生这样的心态——“我虽然挺难过，但已经好过了不少人，这样看来，其实也还行”。

为了促进身心健康，大多数人在积极采取行动直面心理困扰，努力缓解心理不适。从数据来看，74%的人会采取多种手段来自我调节，例如睡觉、锻炼和通过沟通获得亲友的安慰。不同性别、年龄的人群应对心理困扰的方式也较为多样。男性更多选择运动方式，而女性更热衷于找人倾诉。“90后”更多通过睡觉、打游戏、找朋友倾诉等方式来排解郁闷。

随着心理服务在中国得到更广泛的普及与认可，更多人开始寻求专业机构的帮助。受访者中近七成人体验过心理测试、心理咨询、心理课程等产品或服务，体现出人们在面对心理问题时，积极寻求改变的好心态。