直播预告：结直肠癌治疗篇之化疗方案

结直肠癌是胃肠道中常见的恶性肿瘤，早期症状不明显，随着癌肿的增大而表现排便习惯改变、便血、腹泻、腹泻与便秘交替、局部腹痛等症状，晚期则表现贫血、体重减轻等全身症状。其发病率和病死率在消化系统恶性肿瘤中仅次于胃癌、食管癌和原发性肝癌。化疗是结直肠癌治疗中不可缺少的重要手段，同时也是挽救和延长患者生命最有效的治疗方法之一。

4月1日10：00至11：00，同济大学附属上海市第十人民医院肿瘤科主任许青将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，聚焦“结直肠癌化疗”话题，为公众普及结直肠癌相关知识，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

许青，第二军医大学医学博士，主任医师、教授，博士研究生导师。

上海市第十人民医院肿瘤科主任，同济大学医学院肿瘤系副主任，兼任上海市欧美同学会特聘医疗上海市欧美同学会特聘医疗专家、美国肿瘤研究协会(AACR)会员，《抗癌动态》杂志高级编委等学术任职，《第二军医大学学报》、《解放军军医学报（英文版）》、《中国肿瘤生物治疗杂志》等杂志特约审稿人，长期从事肿瘤的基础与临床研究工作。

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