“您好，阳光老人”中老年书画摄影展示活动将延期截稿

根据新冠肺炎疫情防控工作需要，经组委会研究决定，原定于今年6月9日在北京举办的“您好，阳光老人”2021-2022中老年书画摄影展示活动总结会，将延期至2022年7月，作品征集截稿日期延长至5月31日，截稿日期以当地邮戳或快递公司受理日期为准，拒收逾期投稿作品。

据介绍，活动将于5月1日起对3月31日之前征集的第一批书画摄影作品进行展示，6月6日起对4月1日至5月31日征集的第二批书画摄影作品进行展示，展示平台为人民健康APP专题页面。活动将在6月11日至25日期间开通线上点赞渠道，公众可登录专题页面为喜爱的作品进行点赞。

“您好，阳光老人”2021-2022中老年书画摄影展示活动由人民健康主办，《中国摄影》杂志、北京师范大学启功书院联合主办，河北百善药业有限公司协办，药品安全合作联盟支持。活动以提高老年人的生活质量，展现新时代老年人的精神面貌和书画摄影才能，以让老年人的生活更阳光，更充实为宗旨。号召社会各界持续关注老年人的文化生活，调动广大老年人参与社会文化活动的积极性，在全社会弘扬敬老养老助老新风尚。

活动自开启以来，吸引众多团体、个人踊跃参与，作品纷至沓来，同时得到河北老年大学、湖南省书法摄影协会、湖南省老年大学、湖南省文学艺术界联合会、云南省摄影家协会、苏州市委老干部局、安庆市摄影家协会、安庆市书法家协会、安庆市美术家协会等机构的大力支持。

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