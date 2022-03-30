近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》（以下简称《意见》），提出强化资源集约利用、促进全民健身与生态文明建设相结合的要求，以更绿色便捷的全民健身新载体提升全民健身服务供给水平，满足广大人民群众日益增长的个性化、多样化健身需求。

《意见》从守底线、控规模、促改造、定规范等角度，专门部署推进健身设施绿色低碳转型的重点任务，提出打造群众身边的体育生态圈，实施全民健身设施补短板工程，建设全民健身中心、公共体育场、社会足球场等健身设施，加强乡镇、街道健身场地器材配备，构建多层级健身设施网络和城镇社区15分钟健身圈；拓展全民健身新空间，建设森林步道、登山步道等健身设施，推进体育公园建设，推动体育公园向公众免费开放；完善户外运动配套设施，加强冰雪、山地等户外运动营地及登山道、徒步道、骑行道等设施建设；推进健身设施绿色低碳转型，制定绿色体育场馆运营评价通用规范，控制大型综合体育场馆的规模和数量，体育场馆建设要与城市风貌、城市文脉、城市精神相适应。

专家指出，《意见》描绘了更高水平全民健身公共服务发展的新方向。近年来，人民群众健身需求发生转变，与传统的在硬质运动场馆进行体育锻炼相比，人民群众更愿意在自然生态环境中享受运动的惬意。为此，《意见》将绿色发展作为鲜明特点，让全民健身迈向更绿色、更便捷的方向。