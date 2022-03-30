老字号：坚守品牌信誉，激发创新活力（市场漫步）

既要传递品牌文化内涵，更要顺应消费升级趋势，激活自身创新潜力，创造更多满足市场需求的产品，让老品牌焕发新生机

近日，商务部等8部门发布《关于促进老字号创新发展的意见》，出台一系列加大老字号保护力度、健全老字号传承体系、激发老字号创新活力、培育老字号发展动能等方面具体措施，明确到2025年，老字号保护传承和创新发展体系基本形成，老字号持续健康发展的政策环境更加完善，创新发展更具活力，产品服务更趋多元，传承载体更加丰富，品牌信誉不断提升，市场竞争力明显增强。

老字号浸润着深厚的文化底蕴，承载着丰富的历史记忆。一杯一盏、一碟一碗，盛满了中国传统饮食文化的智慧；一屏一扇、一帽一衫，展示的是中国传统手工艺的精妙。历经百年，不惧时间磨砺和品质检验，老字号是中国商业和手工业发展留存下来的精品，也是中华优秀传统文化的载体。保护传承老字号、促进老字号创新发展，既是对传统产业和商业文化的继承，更是涵养文化自信的需要。

传统文化和现代商业的融合并非易事。过去一段时间，部分老字号也曾经在技艺传承、品牌传播和销售方式等方面遇到发展难题。也有不少老字号积极创新发展、转型求变，细分客户和市场，开发新产品、子品牌，吸引更多年轻消费群体，顺应消费升级趋势，在坚守品牌文化和激发品牌活力之间找到平衡点。

创新的前提在于坚守。首先是坚持对品质的至高要求。老字号的价值正是在于秉持匠心、臻于至善，坚持对品质的极致追求，因而具备旺盛的生命力。在现代机械化、规模化制造生产背景下，老字号手工制作、精良打造的传统工艺和工匠精神更显可贵。其次在于对品牌价值的呵护。老字号走过百年而历久弥新，沉淀了深厚的品牌价值，也是优良品质的象征。在新的市场环境下，老字号有天生的品牌优势，应通过更加多元化的方式传递品牌文化、厚植品牌根基。

创新是传承的最好方式。部分老字号遇到发展困境，原因在于产品创新力不足，无法吸引年轻消费群体。国家统计局数据显示，2021年，全国网上零售额达13.1万亿元，同比增长14.1%，网络零售市场稳步增长。互联网让零售越来越下沉，也让客户更趋年轻化。面对多层次、年轻化的消费群体，老字号既要向客户传递品牌文化内涵，更要研究年轻消费者追求新鲜的特点，创新更多满足市场需求的产品，拓展新的消费渠道。此外，老字号主要集中在食品加工、餐饮住宿、医药等领域。随着社会生活的不断发展，人们对饮食健康、出行住宿和养生保健等有了更多新的要求。老字号需要在坚持品牌精髓的同时，根据人们生活和饮食习惯的变化作出相应改变，让老品牌焕发新生机。

坚守和创新，是老字号品牌价值焕发生机的关键。精进、匠心的品牌内核只有插上创新的羽翼才能飞得更远。期待老字号顺应消费升级趋势，激活自身创新潜力，创造更多满足市场需求的产品。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 19 版）