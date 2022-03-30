绿色出行助力低碳生活（消费视窗·绿色消费新观察④）

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城市慢行系统建设稳步推行，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比持续增加，互联网、大数据等数字科技深度赋能出行领域，绿色出行深入人心。推进实现“双碳”目标，绿色交通大有可为。

绿色出行时尚环保

各地加快建设城市慢行系统，公共交通出行更便利

“我家距离单位5公里左右，以前我开车上下班。自从梅湖绿道提升改造后，只要不下雨，我都会骑车上下班，不仅低碳节能，还能沿途欣赏美丽的风景，一路呼吸新鲜的空气，精气神都比以前好多了。”江西省南昌市青云谱区市民章丽云说，骑行上下班，一举多得。

走在青云谱区八大山人梅湖绿道上，总能看到许多市民骑行的身影，骑车成为越来越多市民出行的首要选择。

“城市绿道建设是一项造福百姓的民生工程，扮靓城市的同时增添群众幸福感。”青云谱区委书记叶修堂说，近年来，政府投资1000多万元对梅湖绿道进行提升改造，新建绿道约1公里，改造绿道约3.3公里，还新增自行车道，助力居民绿色出行。

花团锦簇、绿树成荫……在云南省安宁市，螳螂川慢行系统是处处皆景的生态绿道。“慢行系统集健康步道和自行车慢行道于一体，两条道路之间用多种乔木、灌木相隔，沿线配备了休息区、观景台，对市民很有吸引力。”安宁市城市管理局园林绿化管理科科长蒋祁说。

云南大学经济学院教授梁双陆认为，各地城市绿道受欢迎，折射出绿色出行观念正深入人心。

“绿色交通是形成简约适度、绿色低碳、文明健康生活方式的重要内容，有助于创造高品质生活和推动高质量发展。”中国宏观经济研究院对外经济研究所副所长王蕴说，从消费环节来看，绿色交通涉及购买、使用和管理等方面；从参与主体看，涉及政府、企业和消费者。近年来，我国绿色交通发展迅速，逐步构建起低碳环保交通发展格局。

城市公共汽电车、轨道交通出行占比进一步提高，公共交通出行便利化程度明显提升。比如，北京通过构建便利互通、多网融合的公共交通体系等举措，为绿色出行创造条件，2022年中心城区绿色出行比例有望达到74.6%。

城市公交、出租、环卫、物流配送、邮政快递、民航机场等公共服务领域新能源汽车应用占比逐步提高。在一些中小城市，“绿色环保城乡交通圈”在加速培育。比如，安宁市共有公交车437辆，其中新能源车达343辆，占比超过总车辆数的78%，到2023年有望实现全新能源公交车运营。

新能源汽车加快推广

新能源车供销两旺，运维服务体系等配套设施加速完善

“我在手机地图APP上查到苏溪大道边新增了充电桩站点，用起来很方便，手机扫码就能支付，快充只需半小时左右。”近日，在浙江省义乌市苏溪镇体育公园停车场内的新能源汽车充电桩旁，正在给自己新能源汽车充电的车主胡小军说：“现在，新能源汽车充电桩越来越多，我们使用新能源车更方便、安心了。”

在中小城市，配套设施完善程度是影响更多消费者购买新能源汽车意愿的关键因素。国网义乌市供电公司积极建设充电设施，提升服务辖区社会能效水平。目前当地公共充电桩密度每平方公里达1.18个，有力推动交通绿色转型。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2021年，我国新能源汽车全年销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一，市场占有率达到13.4%。国家发展改革委等部门印发的《促进绿色消费实施方案》提出“大力推广新能源汽车”。王蕴认为，随着充换电等配套基础设施不断完善，新能源汽车消费有望保持快速发展趋势，助力交通领域实现“双碳”目标。

“车辆噪声小、基本无晃动，内部全新座椅、空调、消防器材等一应俱全，很舒适。”江西省鹰潭市余江区春涛镇村民张晓红说。近年来，余江不断改善新能源公共汽车服务设施，方便群众出行。“现在，我们一共投放了30台新能源公共汽车，为人们出行提供更方便、安全、舒适、环保的公交服务。”余江客运站相关负责人说。

交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》提出，到2025年，城市公交、出租汽车、城市物流配送领域新能源汽车占比分别达到72％、35％和20％。王蕴建议，要着力推动开展新能源汽车换电模式应用试点，深入开展各类新能源车辆的下乡活动，鼓励车企研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源车型。

数字技术深度赋能

利用智能技术，创新激励机制，提高出行共享率，激发居民绿色出行意愿

“我与朋友经常一起乘坐顺风车，能有效减少碳排放量。”河北大学学生屈元馨认为，在出行方式日益智能化、共享化的背景下，互联网出行服务平台能为环保节能、减缓交通压力贡献更大力量。

嘀嗒出行发布的《顺风车“零碳出行”调研报告》显示，98.12%的受访者愿意引导身边人践行绿色低碳。嘀嗒出行联合创始人、副总裁李金龙说，顺风车等智慧出行业务要加大模式创新和技术赋能，推动形成互助出行和商业出行相结合的绿色出行方式。

去年9月，生态环境部环境发展中心与中环联合认证中心发布的《共享骑行减污降碳报告》显示，5年来，美团单车及电单车用户累计减少二氧化碳排放量118.7万吨，相当于减少了27万辆私家车行驶1年的二氧化碳排放量。

近年来，运输服务更加便捷智能，技术应用创新活跃，行业数字化、网络化、智能化水平不断提升。一些地方政企联手利用智能技术，创新激励机制，激发居民绿色出行意愿。

2020年9月，北京市交通委员会、北京市生态环境局联合高德地图等共同启动“MaaS出行 绿动全城”行动，截至今年3月23日，在高德地图APP参与该活动的用户数超过100万。“我们将进一步依托数字技术创新，丰富碳普惠内涵，持续扩大碳普惠激励范围，让人们绿色出行的体验更加美好。”高德集团总裁刘振飞说。

“出发时开启高德地图骑行导航，骑行一公里前往地铁站，下地铁后再步行500米到达目的地，全程可获得5千克左右的碳减排能量。这些积攒的碳减排能量既可用于参与公益活动，也可用于兑换公共交通优惠券、购物代金券等礼品。”北京市民张玲说。

王蕴说，依托互联网、大数据、人工智能等数字技术，智能化、共享化的出行方式走入百姓生活，有助于大幅削减交通污染排放量。未来要进一步秉承集约发展理念，创新出行模式，深化技术赋能，提高出行共享率，优化城市运力，助力交通出行节能减排。

《 人民日报 》（ 2022年03月30日 19 版）